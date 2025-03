Renoveerimisega kaasneb väga palju erinevaid töid ja seetõttu on vaja põhjalikult planeerida renoveerimist. Planeerimisel saab selgeks see, milliseid töid on vaja teha ning millised kulud selle kõigega kaasnevad. Sellest artiklist leiad üldised soovitused kodu renoveerimise planeerimiseks.

Esimene samm on panna paika tööde nimekiri ja eelarve

Selleks, et konkreetseid tegevusi ja kulusid planeerida, on vaja teada, milliseid töid tuleb renoveerimise käigus teha. Seetõttu tuleb esimese asjana saada selgeks vajaminevate tööde hulk, panna paika, mis järjekorras neid teha ja millised võivad olla kaasnevad kulud. Kulude planeerimine on üks keerulisemaid osasid kogu renoveerimise juurest, aga seda ei saa enne teha, kui on teada, millised ehitustööd on vaja teha ja kas need kõik tuleks osta sisse.

Eelarve koostamisel on abiks nii ehitusspetsialistid kui ka ehitusmaterjalide hinnavõrdlus, kust leiad parimad pakkumised vajaminevatele toodetele. Samuti tasub hoida silma peal ka ehituspoodide pakkumistele, sest paljud ehituspoed Tallinnas, Tartus ja Pärnus teevad regulaarselt pakkumisi. Olgu selleks vastupidavad epopõrandad või eritellimusel valmivad laeliistud, kui otsid eritellimusel valmivatele toodetele häid pakkumisi, siis tasub ka sooduspakkumiste puudumisel uurida pakkumist otse müüjalt.

Siinjuures ei tasu unustada ka aeda, sest vahest võib olla vaja ka teostada erinevaid aiatöid, nagu näiteks võsa eemaldamine, puude langetamine või midagi muud. Nende töödega saab üldjuhul ise hakkama ja kui vajalikku varustust on vaja, siis näiteks Profikeskus pakub niitmiseks vajalike vahendeid, Farronist leiab akutööriistasid jne. Kui on vaja niita suurem maa-ala ära, siis on abiks murutraktorid, mis muudavad niitmise kiiremaks ja mugavamaks. Kui ees ootab kogu aia planeerimine, siis soovitame pidada nõu asjatundjaga, et luua parim võimalik lahendus, mis vastab ka sinu soovidele.

Siis, kui ehitusega seonduv on paigas, tasub ka kaaluda videovalve vajadust ja soovi korral see enda objektile paigaldada, kui renoveerimistöid teostatakse.

Kütte ja kliimaseadme valik

Tihti kaasneb renoveerimisega ka vana kütteseadme vahetamine uue vastu. See on ka üks suuremaid kulusid, millega tuleb arvestada. Samuti on oluline otsustada kütteseadme vahetus ära enne, kui alustada teiste töödega, sest hiljem võib olla selle paigaldamine keerulisem. Eramajadesse paigaldatakse tihtipeale maaküte, teise alternatiivina kasutatakse ka õhk-vesi-soojuspumpa. Mõlemad lahendused on väga head ja rahakotisõbralikud ning tagavad aastaringselt hea kliima. Selliseid lahendusi pakuvad mitmed edasimüüjad, sh Kliimamarket.

Veelgi parema sisekliima jaoks on võimalik tubadesse paigaldada ka erinevaid portatiivseid seadmeid: liiga kuiva õhu korral on vajalik õhuniisuti ja kui soov on puhastada siseruumides olevat õhku, siis saab kasutada õhupuhasteid. Selliseid lahendusi võib vaadata näiteks Airvitamin jt edasimüüjate valikust.

Siseviimistlus ja -kujundus

Planeerimaks siseviimistlus tuleb mõelda sellele, millist ilmet soovid siseruumides anda. Paika tuleb panna, kuidas katta seinasid, kas tavalise värvi, lubivärvi, tapeedi või millegi muuga. Samuti, kas on soov kaunistada seinasid seinaliistude või teiste lahendustega. Eelarvesse saab lisada materjalikulu ja tööjõule mineva maksumuse, kui just viimast ei võta ette ise.

Suurt eelarvet vajab ka sisekujundus. Kõige suurem tuleb tavaliselt planeerida köögimööbli ja erilahendustel valmivate garderoobide peale. Aga samuti ei tasu unustada kõiki teisi vajalikke mööbliesemeid alates pehmest mööblist kuni riiulite ja kappideni välja. Paljud mööblifirmad, nagu Home4you, Kodustaar, Rume jt, teevad häid sooduspakkumisi ja pakuvad võimalust soetada tooteid pandlike maksevõimalustega. Samuti tasub hoida pilk peal ka väiksematel tegijatel, sest neilt võib leida tõelisi kodusisustuse pärleid. Näiteks saab VaasVaas ettevõttelt tellida ustele paigutavaid silte või käsitsi maalitud seinakella.

Kõige viimaseks ei tasu unustada ka seda, et kui ehitustööd on lõppenud, siis enne, kui mööbel tuppa tuua, on vaja kodu korralikult ära puhastada. Selleks soovitame kasutada spetsiaalseid ehitusjärgseks koristuseks mõeldud vahendeid, mis puhastavad pinnad ka kõige peenemast tolmust ja mustusest. Professionaalseid puhastusvahendeid saab mugavalt tellida näiteks Avera e-poest.