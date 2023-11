21. novembril on nn must reede, ülemaailmne ostupäev, mis võlub tarbijaid soodsate hindade ning vastupandamatute pakkumistega. Kõik reklaampakkumised ei pruugi aga paika pidada. Tarbijakaitse nõuandeid tasub järgida mitte vaid sel ühel ostupäeval.

Mitte üksnes mustal reedel, vaid ka muul ajal tooteid soetades on oluline, et need peaksid kasutamisele vastu. Euroopa Liidus (EL) kehtiva tarbijaõiguse kohaselt võib tarbija pöörduda pretensiooniga kaupleja poole kahe aasta jooksul pärast kauba soetamist ning seda ka allahinnatud toodete puhul. Puudusega toote korral on tarbijal õigus nõuda toote parandamist, asendamist, müügihinna alandamist või raha tagastamist.

E-poest ostes kehtib alati tagastamisõigus

Erinevalt füüsilisest poest ei ole tarbijal võimalik e-poest ostetud tooteid enne ostu näha ega proovida. Euroopa Liidust tellides on alati võimalik kaup 14 päeva jooksul tagastada otsust põhjendamata. Taganemissoovist peaks kauplejat kirjalikult teavitama, näiteks e-posti teel. Taganemisõigus ei kehti kõigile toodetele ja teenustele, näiteks reisidele, isikupärastatud toodetele ehk graveeritud ehetele või enda valitud pildiga T-särkidele, majutusteenustele, hügieenilistel põhjustel mittetagastatavatele toodetele või kiiresti riknevatele kaupadele.

E-poodidel on võimalus valida, milliseid maksevõimalusi nad klientidele pakuvad. Samuti kehtib kohustus kliente erinevatest maksevõimalustest teavitada. Veebipoodides, kus on vaid ettemaksu võimalus, tuleks oste sooritada ettevaatusega! ELi seadusandluse järgi ei ole alust näiteks krediitkaardiga maksmisel või EL-i sisest makset tehes kliendilt rohkem raha küsida.

Kui pakkumine tundub liiga hea, et tõsi olla, siis see suure tõenäosusega nii on

E-pood müüb väga suures valikus erinevaid tooteid, kõikvõimalikes värvitoonides? Sotsiaalmeedias on ikka ja jälle reklaame, mis hoiatavad, et toode, mis veebipoes oli, on peagi väljamüüdud. Suure tõenäosusega tegeleb antud e-pood dropshippinguga, millega võivad kaasneda kliendile ebamugavused. See kujutab endast asukohavaba e-kaubanduse vormi, kus toodete hoiustamise ja saatmisega tegeleb kaupleja asemel dropshippingu teenust pakkuv ettevõte.

E-pood reklaamib ja vahendab kaupu omamata füüsilist laojääki ning tooteid ladustatakse välisriigis, mis tähendab pikemat tarneaega. Kuna tooted pärinevad Aasiast, näiteks Hiinast, ei pruugi tellija saada toodet tagastada. Samuti ei saa olla kindel toodete vastavuses EL-is kehtestatud tervise- ja kvaliteedistandarditega, mis võivad omakorda kaasa tuua erinevaid riske.

„Peaaegu otsas“ ja muud loosungid on loodud selleks, et ostuotsuseid kiirendada

On väga tavapärane, et veebipoed kasutavad loosungeid nagu „peaaegu väljamüüdud“, „kümnel teisel inimesel on see toode hetkel ostukorvis“ või „kolm viimast toodet“. Sageli kasutatakse selliseid loosungeid sõltumata tegelikust laoseisust või olukorrast ebaausate kauplemisvõtetena, mis pannakse kirja üksnes tarbijate ostuotsuste mõjutamiseks ning kiirendamiseks. Olles tähelepanelik, võib selliste võtete äratundmine hoida ära nii mõnegi emotsiooniostu!

Enne toote soetamist tasub mõelda, kas seda ka päriselt vajad

Must reede tuletab meile igal aastal meelde, et elame ületarbimise ühiskonnas. Keskkonna jaoks, mida mõjutab e-poest soetatud toodete saatmine ning toodetest loobumise korral nende tagasisaatmine, on tegemist tumeda pühaga. Enne ostu sooritamist tasub kaaluda, kas ostuotsus tuleneb suurepärasest soodustusest, hetkeemotsioonist või on toodet kindlasti tarvis. Ostust loobumise korral teed lisaks keskkonnale teene ka oma rahakotile.