Kasiinos mängides on suurim rõhk muidugi õnnemängudel endil, ent iga mitmekülgse kasiinoelamuse juurde käivad ka pakutavad boonused ja kampaaniad. Sarnaselt veebipoodidele pakuvad ka internetikasiinod erinevaid boonuseid, mis võivad lisada kogu elamusele põnevust ning hea õnne korral ka natuke saldolisa.

Heade pakkumiste leidmine pole aga kõige lihtsam, eriti kuna iga online-kasiino sisaldab rohkelt võimalusi. Siin on aga mõned soovitused, mille abil leida parimad võimalikud diilid, isegi kui oled veel kasiinomaailmas uus.

Kasuta võrdlusportaale

Ilmselgelt ei pruugi sa hetkel olla kursis 20+ erineva kasiino pakkumistega – keegi ei jõuaks pakkumistel silma peal hoida kogu aeg. Selle jaoks on aga loodud sisukad võrdlusportaalid, mis ongi keskendunud Eesti kasiinode võrdlemisele.

Taolised võrdlusportaalid koondavad ühte kokku kõik olulisemad online kasiinod koos pakutavate boonustega. Tänu sellistele platvormidele saab kohe näha erinevaid kasiinodiile ning valida kõigi hulgast välja parim pakkumine.

Loe tingimusi hoolikalt

Kõik kasiino pakkumised on äärmiselt erinevad: isegi pealtnäha samasugused 100-eurosed tervitusboonused võivad reaalsuses olla täiesti erinevate tingimustega, mis muudavad kogu boonuse kasutuskogemust.

Tingimuste hulgas võivad olla näiteks läbimängupiirangud, mängupiirangud või isegi panuselimiidid. Tüüpiliselt ei tohi aktiivse boonuse ajal teha üle viieeuroseid panuseid, samuti võivad osad kasiinomängud olla täiesti välistatud.

Iga pakkumise juures on kirjas kasutustingimused ja reeglid, millega tuleb kindlasti tutvuda. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus mõne tingimuse ignoreerimine toob kaasa suisa ebameeldivaid situatsioone või rahakaotuseid.

Vaata läbimängunõuet

Nagu mainitud, siis läbimängunõue on üks tingimustest, millega tuleb arvestada. See on kõige karmim ja keerulisem osa igast boonusest ning piirab paraku seda, kui palju ja kui kiiresti saab kasiinost raha välja maksta.

Läbimängunõue on esitletud kordistajana ja teatud ajalimiidina. Näiteks 20x läbimängunõue tähendab, et 100-eurose boonuse lunastamiseks tuleks kasiinos teha panuseid vähemalt 2000 euro ulatuses, misjärel on boonus väljamakstav.

Läbimängutingimused on kõige olulisemad osad iga kasiinoboonuse juures, dikteerides suuresti seda, kui väärtusliku boonusega tegemist on.

Arvesta sissemakse suurusega

Boonuse kasutamiseks tuleb teha kasiinokontole ka sissemakse ning enamasti määrab sissemakse suurus saadava boonuse suuruse. Näiteks: kui kasiino pakub boonusena 100% boonust 200 euro ulatuses, siis 200-eurose boonuse saamiseks tuleks ka ise kanda kasiinosse 200 eurot.

Seejuures tuleks arvestada oma rahalise võimekuse ja eelarvega: ära mängi kunagi rahaga, mille kaotamist ei saa endale lubada. Isegi, kui kasiino pakub suurejoonelisi boonuseid, tuleb arvestada oma võimekusega ning teha ainult selline sissemakse, mis sobib sinu rahalise seisundiga.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!