Raha.ee on samuti Eesti rahaline portaal, mis pakub laia valikut teavet ja nõuandeid rahaasjade korraldamiseks. Raha.ee võimaldab teil õppida rahalist planeerimist.

Investor.ee on Eesti investeerimisportaal, mis pakub teadmisi ja juhiseid investeerimise kohta. Leiate sellel lehel teavet erinevate investeerimisvõimaluste kohta, strateegiatest, riskijuhtimisest ja muust investeerimisega seotud sisust.

• Investeerige: kui olete juba mõne säästunumbrini jõudnud, kaaluge nende investeerimist. Investeerimine võib teie raha kasvatada pikaajalises perspektiivis. Olge teadlik riskidest ja uurige erinevaid investeerimisvõimalusi, et leida sobivaimad teie eesmärkide ja riskitaluvuse jaoks.

• Säästude automatiseerimine: seadke automaatne säästude ülekandmine oma palgast või pangakontolt eraldi säästukontole. See aitab teil regulaarselt raha kõrvale panna, ilma et peaksite sellele igakuiselt mõtlema.

• Vähendage tarbimist: hinnake kriitiliselt oma ostuharjumusi ja vähendage tarbetuid kulusid. Olge teadlik oma kulutustest ning vältige impulsiivseid oste. Küsige endalt alati enne ostu, kas see on tõesti vajalik.

• Eelarve koostamine: luua üksikasjalik eelarve, et saaksite oma sissetulekud ja kulud täpselt teada. Identifitseerige võimalikud kulude vähendamise võimalused ja leidke viise, kuidas säästa rohkem raha .

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 8)