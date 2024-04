Tolmulestad on mikroskoopilised olendid, kes kuuluvad ämblikulaadsete hulka ja elavad peaaegu igas kodumajapidamises üle kogu maailma.

Need tillukesed organismid toituvad peamiselt inimese naharakkudest, muutes meie magamiskoha neile ideaalseks elupaigaks. Nimelt eelistavad tolmulestad sooja ja niisket keskkonda, mistõttu on nad omale mõnusa ja mugava kodu rajanud meie madratsitesse, patjadesse, vaipadesse ja pehmesse mööblisse. Näiteks võib ühes madratsis elada rohkem kui kümme miljonit tolmulesta.

Tolmulestad ja allergia

Kuigi tihtipeale eeldatakse, et tolmulestade allergia tekib nende pisikeste olendite endi tõttu, ei ole tolmulestad ise allergiliste reaktsioonide otseseks põhjustajaks. Allergiat tekitavad tegelikult tolmulestade jäänused ja väljaheited, mis on suureks probleemiks inimestele, kes on nende suhtes eriti tundlikud. Seega hoolimata sellest, et tegemist on pisikeste ja nähtamatute tegelastega, suudavad siiski tolmulestad meile parajalt probleeme tekitada.

Tolmulestadest põhjustatud allergiad võivad avalduda aevastamise, nohu, silmade sügeluse ja punetuse ning nahalööbena. Lisaks on tolmulestadel võime süvendada astma sümptomeid, tekitades hingamisraskusi, õhupuudust või isegi astmahooge.

Uuringud on kinnitanud, et kõrge tolmulestade tase kodukeskkonnas tõstab nii laste kui ka täiskasvanute riski astma ja allergiate tekkeks. Seetõttu on oluline regulaarselt kloppida tekke ja patju ning tolmuimeja abil madratsit puhastada. Voodipesu tuleks pesumasinas pesta ideaalis temperatuuril 60°C või kõrgemal ning allergiku toas peaks voodipesu vahetama vähemalt kord nädalas.

Miks peaksid oma madratsi välja vahetama?

Aeg teeb oma töö, isegi kui oled eelnevalt olnud hoolas patjade, tekkide ja madratsi puhastaja. Mida kauem oled oma vooditarbeid kasutanud, seda rohkem koguneb sinna tahes-tahtmata tolmulestasid ja ka teisi kehavedelikke, mis omakorda loovad soodsa keskkonna hallituse ja bakterite tekkeks. Näiteks Eesti Allergialiidu soovitusel tuleks padjad iga 2-3 aasta tagant ja tekid 5- 6 aasta järel uute vastu välja vahetada.

Madratsite eluiga varieerub sõltuvalt selle materjalist, ent üldjuhul on soovitus madrats iga 8- 10 aasta järel välja vahetada. Uut madratsit valides tuleks eelistada tolmulestadele ja allergeenidele vastupidavamaid materjale, nagu lateks või poroloon. Samuti on oluline pöörata tähelepanu madratsi regulaarsele hooldusele ning kasutada allergiavastaseid madratsikatteid, mis on kergesti pestavad ja puhastatavad. Selline lähenemine aitab vältida tolmulestade kolooniate teket sinu voodis ja tagab sulle tervislikuma ja parema une.

Ära lase hea une võimalusel käest libiseda! Tule ja astu samm tervislikuma unekeskkonna suunas. Poes ootavad sind proovimiseks mitmesugused madratsid – leia just see õige, mis toetab sinu une kvaliteeti parimal viisil. Meie sõbralikud klienditeenindajad on alati valmis jagama asjatundlikku nõu ja lisainfot eri tüüpi madratsite kohta.

Tervislik uni algab Aatriumist – tule ja külasta meid juba täna!