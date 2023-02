„Idee sain Reet Linna üleskutsest „Sooja südamega Ukrainasse“ koguda kudumeid ja neid Ukrainasse läkitada. Et ka ise tegelen kudumisega, siis miks mitte, mõtlesin. See on ju meie, naiste, väga tõhus viis Ukrainale ja ukrainlastele toeks olla.“

Nii kõneleb Katrin Õisma, Riisipere lasteaia direktor, ema ja vanaema. Mõeldud, tehtud!

Katrin Õisma. Fotod erakogu

Ise käsitöötegijana tunneb Katrin Õisma ka teisi samasuguste huvidega inimesi. Appi tuli ka sotsiaalmeedia – postitused erinevates gruppides andsid tagasisidet, et niimoodi mõtlevaid inimesi on veel. Ja neid on palju.

„Meil tekkis nagu väike võrgustik, kes me siis üksteist kudumite valmistamisel toetasime. Näiteks kui kellelgi oli lõng otsa saanud, siis aitasin lõngaga mina või keegi teine, üks vanaproua oli 60 lappi teki jaoks kudunud, aga siis vedas nägemine alt. Meie Nissi Nobenäpud lõpetasid ära, kudusid lapid tekiks. Läks asjaks,“ kõneleb ettevõtlik naine ühisest toimetamisest.

Katrin Õisma ise kontrollis kokku kogutud kudumid üle, heegeldas sokid ja kindad vajadusel paaridesse ja toimetas siis kaubanduskeskusesse T1, Slava Ukraini eestvedajale Johanna Maria Lehtmele. Slava Ukraini kaudu liikusid soojad kudumid juba Ukrainasse.

„Südamest käis jõnks läbi, kui juhtusin sotsiaalmeedias nägema Johanna Maria postitusi meie käpikutest-sokkidest Ukrainas, ukrainlaste käes,“ räägib Katrin Õisma heldinult. Kudujaid ja annetajaid ei olnud ainult Nissist ja Riisiperest, abistajaid on ka Keilast, Sauelt, Laagrist, Laitsest, Hüürust, Ääsmäelt… Igalt poolt, kuhu postitused küündinud on.

Paljud pensionärid on saanud lisategevuse, igaüks panustab nii palju kui suudab.

Nelja kuu jooksul on Slava Ukraini kaudu Katrin Õisma eestvõttel Ukrainasse toimetatud 420 paari sokke, 67 paari kindaid, 69 kampsunit, 41 kootud mütsi ja 40 salli. Rahalist abi on antud 500 eurot, mille eest on ka villast lõnga ostetud.

„Rahast rääkides – ega meil ju kellelgi suuri rahalisi võimalusi eraisikutena ei ole. Aga näiteks ainuüksi need 420 sokipaari maksavad juba ligi 8000 eurot,“ arvutab Katrin Õisma. „Ja see pole ainult abi ukrainlastele. Olen mõelnud sellelegi, et näiteks paljud pensionärid on saanud lisategevuse, igaüks panustab nii palju kui suudab, tunneb ennast kasulikuna,“ mõtiskleb eestvedaja.

„ Annetajate hulgas on neid, kes pidevalt kudumisega tegelevad ja siis oma töö Ukrainasse saadavad. Aga on ka neid, kes kappi sorteerides leiavad seisma jäänud kindad või sokipaari. Kõik on oodatud,“ kinnitab Katrin Õisma, lisades, et abistajate deviis on samasugune kui poliitikutel: aitame nii kaua, kui abi vaja on. Väsida ei tohi.

Suvel tahab eestvedaja abistajatele tänukontserdi korraldada. Aita sinagi! Saue valla raamatukogudes on kogumiskastid, kuhu annetajad võivad tuua uusi sooje või enamvähem uusi puhtaid esemeid edastamiseks abivajajatele Ukrainas. Või toimeta soojad esemed Katrin Õisma kätte. Iga abi on teretulnud.