Vastab Jaanika Reinmann, füsioterapeut ja SEB jätkusuutlikkuse valdkonna konsultant.

Millised ohud varitsevad kodukontoris töötajat?

Kuna meie kodud on mugavad ja hubased, siis kodukontoris on oht end tööle unustada. Teed hommikul kell 8.30 arvuti lahti ja võid selle taha tundideks jääda. Jääb ära kontorisse minek ja tulek – pole vahet, kas jalutades, ühistranspordiga või isegi autoga. Lisaks ei ole vaja jalutada lõunale, sest teed paar sammu ning nii köök kui ka söök on kohe käeulatuses. Kontoris lähed vahepeal kas kolleegide juurde, et midagi arutada, kööginurka teed või kohvi tegema ning tihtipeale on ka tualetid kaugemal kui kodus. Ka need on sammud, mida kodukontoris naljalt ei tehta. Iseenesest ei ole istumises mitte midagi halba. Oluline on see istumisaeg balansseerida aktiivse tegevusega. Nii saab ennetada tõsiseid terviseriske.

Kuidas end rohkem liigutada?

Iga samm loeb. Tee üks kiire hommikune jalutuskäik värskes õhus ja teeskle, nagu läheksid tööle. Nihele. See on meie kehadele hea, seega ära hoia end tagasi, kui tunned, et pead kontorilaua taga või kodus töötades asendit vahetama või natukene oma jalgu, käsi ja keha liigutama. Vaheta asendeid nii tihti kui võimalik! Leia endale liikumiskaaslane. Koos on alati lihtsam eesmärkide poole püüelda.

Kas ka tööandja saaks midagi teha?

Ka tööandjad võiksid mõelda sellele, kuidas töötajaid heas mõttes nügida end kodus liigutama. Hea näide on veebikoosolekute planeerimine. Selle asemel, et teha tunnine koosolek, on SEB-s koosoleku pikkus 50 minutit ja ülejäänud kümme minutit ei ole mõeldud e-kirjadele vastamiseks või arvutis pooleli oleva töö lõpetamiseks. Mina soovitan seda aega kasutada ringutamiseks või liigutamiseks: kasvõi pesumasinast pesu välja võtmiseks, ülakorrusele minemiseks, akna avamiseks või hoopis kükkide tegemiseks.