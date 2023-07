Vastab Terje Rabe, Gjensidige Eesti isikukindlustuse tootejuht.

Millised on sagedasemad aiatöödega seotud vigastused?

Kõige tavalisemad vigastused on erinevat tüüpi nikastused, vigastused mootoriga tööriistadest ning kriimustustest ja lõikehaavadest põhjustatud infektsioonid. Koduseid aiatöid tehes vigastatakse tihti enamasti nii käsi kui jalgu ning probleemiks on just raskemad vigastused. Üks levinumaid seljavalu põhjuseid on erinevate raskuste tõstmine.

Kuidas vigastustest hoiduda?

Ära hinda oma võimeid üle – kui eseme kaal on suur, kutsu keegi appi või jaga koorem võimalusel väiksemateks ühikuteks. Parim viis raskete esemete liigutamiseks on neid pigem lükata või tõmmata, mitte tõsta. Õige tehnika raskuse tõstmiseks on kükitada ja tõsta sirge seljaga. Meie keha on taimede istutamisel, seemnete külvamisel ja peenarde rohimisel pikka aega sundasendis, mis võib põhjustada alaseljavalusid, õla- ja kaelapingeid või nikastusi. Soovitatav on jaotada töö osadeks ning teha puhkepause, mille jooksul saab pinges lihaseid lõdvestada ja keha venitada. Tööriistade valikul tuleks pöörata erilist tähelepanu nende sobivusele aedniku pikkusega. Tuleb olla ettevaatlik juhtmetega – nende otsa võib komistada. Kahjustada saanud juhtmetest võib ootamatult tekkida lühis. Soovitatav on enne aiatööde alustamist eemaldada kõik ehted, mis võivad taimede või aiatööriistade külge kinni jääda. Sõrmused on eriti ohtlikud.

Kas ja millist kaitsevarustust on vaja?

Muru niitmisel ja trimmerdamisel on soovitatav kanda pikki pükse, kaitseprille ning mürasummutavaid kõrvaklappe. Tavaline muruniiduk teeb lärmi keskmiselt 90 db ning kõrvaklappide kasutamine on soovitatav juba 85 db müra korral. Muru niitmisel ja trimmerdamisel ei tea me kunagi, mis üllatusi võib muru seest leida, ning nii võib nt rohuteraga kiviklibule pihta minnes lennata kivi niitjale silma või vastu jalga.