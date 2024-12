Tallinna halduskohus jättis 27. novembri otsusega rahuldamata kaebuse, mille esitas OÜ Landeker aasta alguses ja millega metsavaruja soovis vabariigi valitsuse 2023. aasta 4. detsembri määruse tühistamist osas, millega hõlmati kaebajale kuuluvad kinnistud Sõrve looduskaitsealasse.

Sõrve looduskaitseala moodustati täpselt aasta tagasi. Neljapäeval, 30. novembril väisas kliimaminister Kristen Michal Harku valda, et oma silmaga näha Sõrve loodusmassiivi, mille kaitse alla võtmise oli valitsus mõni tund tagasi oma istungil heaks kiitnud. /…/ „Kogu Harku vald on tänast valitsuse otsust pikki aastaid oodanud. Kuulutada Sõrve kaitse­alaks on nii meile kui ka meie headele naabritele väga oluline, kuna riikliku kaitse alla võetav ala on viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel,“ kõneles vallavanem Katrin Krause ministrit tervitades.

Looduskaitseala moodustamine vaidlustati

Paraku vaidlustas metsa ülestöötamisega tegelev firma OÜ Landeker vabariigi valitsuse määruse Sõrve looduskaitseala moodustamiseks kuu aega hiljem, selle aasta alguses. Sellest tulenevalt tegi vallavalitsus kliimaministeeriumile

ettepaneku kaasata ka Harku vald üheks osapooleks kohtuvaidluses, et Sõrve looduskaitseala eest üheskoos seista.

Kohus kaasas Harku valla kõnealuse haldusasja menetlusse ning vald võttis endale keskkonnaõiguste keskusest esindaja. SA Keskkonnaõiguse Keskusest osutasid vallale õigusteenust jurist Marilin Palts ja keskkonnaõiguse ekspert Liis Keerberg. Samuti oli kohtuvaidlusesse valla poolt nõustajana kaasatud volikogu planeerimis- ja keskkonnakomisjoni liige, tuntud loodusaktivist Val Rajasaar.

Edasikaebamine pole otsustatud

Tallinna halduskohtu otsus ei ole jõustunud. Metsavarujal on võimalik kohtuotsust vaidlustada 30 päeva jooksul.

Harju Elu toimetus pöördus OÜ Lindeker juhatuse liikme Siim Markuse poole küsimusega, kas metsavaruja kaebab kohtuotsuse edasi. Juhatuse liige sündmuste edasist käiku kommenteerida ei soovinud, öeldes vaid, et pole veel otsustatud. Küsimusele, kui suures mahus seal enne looduskaitseala moodustamist raietööd toimusid, vastas juhatuse liige, et viimastel aastatel peaaegu ei toimunudki enam – looduskaitseala oli moodustamisel. Idee võtta ürgse loodusega Sõrve ümbrus kaitse alla sündis Harku vallas 20 aastat tagasi. Aga toona tunduvalt väiksemas mas­taabis, kui nüüd kehtestatud on, mäletas Val Rajasaar idee sündi. Seda kanti hästi tundvad loodusteadlased soovitasid kaitsealale kehtestada praegused piirid. Ettepaneku Sõrve looduskaitseala moodustamiseks esitas Harku vald keskkonnaministeeriumile 2006. aasta 25. juunil. Nii võttis kaitseala moodustamine aega pea 20 aastat.

Sõrve riikliku looduskaitseala moodustamine pälvis Harjumaa omavalitsuste liidu korraldatud konkursil tunnustuse aasta tegu 2024.

HEA TEADA

Sõrve looduskaitseala

Sõrve looduskaitseala pindala on 2257,5 hektarit. See asub Harku vallas Ilmandu, Liikva, Muraste, Rannamõisa, Sõrve, Vahi ja Viti küla ning Saue vallas Vatsla küla territooriumil. Kehtestatud looduskaitseala territoorium oli juba varem osaliselt kaitse all Vatslas ja Sõrves merikotka, Vatslas ja Tugamannis kanakulli ja Sõrve metsas käpaliste püsielupaigana.

Kaitseala kaitse-eesmärk on kaitsta, säilitada, taastada ja tutvustada terviklikku loodusmaastikku, maastikuilmet, alal asuvaid looduslikke ja poollooduslikke kooslusi, elustiku mitmekesisust ja kaitsealuseid liike. Liigid, kelle elupaiku kaitstakse, on 1. kaitsekategooria merikotkas ja 2. kaitsekategooria karvasjalg-kakk, valgeselg-kirjurähn, laanerähn, kanakull, soomurakas, jumalakäpp, kõdu-koralljuur, pruun raunjalg, põõsasmaran jpt.