Suvi tuleb igal juhul, ja kuidagi lohutav on see, et need aastaajad meil ikka vahelduvad.

Ja loodetavasti sama on ta ka – ikka koos niidetud heina lõhna, putukapõrina ning kokkutulemiste ja koosolemistega. Haapsalu ootab Sind ka samamoodi koos oma väikeste tänavatega, mis juhatavad Sind sillerdavasse Vasikaholmi või Paralepa randa või veel mõne kauni lahesopi äärde. Vett on meil siin igal pool ja puhkust vähemalt sama palju või isegi rohkemgi.

Kohvikud on oma väliterrassid avanud ning meelitavad Sind üksteise võidu keelt alla viivate maitseelamustega. Haapsalu Piiskoplinnus kõrgub nagu hall heatahtlik vanake üle Haapsalu vanalinna ja pakub Sulle jalutuskäiku oma südames ning kes teab, kui juhtud siia augustis, kohtad ka Valget Daami – teadaolevalt Haapsalu vanimat kummitust.

Fra Mare Thalasso Spa.

Kui juba Valge Daami peale jutt läks, siis tema ajatut lugu legendi vormis jutustame me igal augustil kolm õhtut järjest. Seega 24.–27. augustil toimuv Valge Daami aeg ootab sind oma kireva ja mitmekesise kultuuriprogrammi ja meie, haapsallaste meelest maailma parima käsitöölaadaga. Haapsalu suvi on tavapäraselt üritusi täis ning oma maitsele leiab siin midagi igaüks.

Aga luban, et oma maitsele leiab vastava meie armsast linnast ka vaikuse armastaja – Haapsalu lihtsalt suudab kõike nagu võluväel.

Fra Mare Thalasso SPA asub just mugavalt linnamelust natuke eemal, mõnusa Paralepa ranna ääres ja majesteetliku männimetsa veeres. Vaid 30 minutit rahulikku jalutuskäiku Haapsalu südamest ning oledki keset rahu, mida täidavad hubane tuba, värske õhk, maitsev toit, lõõgastavad hoolitsused ja vapustav Thalasso Day Spaa sauna- ja basseinikeskus.

Paralepa rand.

Kui juhtumisi satub suvel sekka mõni vihmane päev, korvab selle täielikult saunatamine meie kuues saunas (Soome saunad 70°C ja 110°C, aurusaun, soolasaun, lõõgastav sanaarium ja infrapunasaun), ujumine sisebasseinis või pikemad ringid välibasseinis. Kusjuures omaette elamus on olla välibasseinis just vihma ajal- telli vihm ja proovi järele. Pikema kirjelduse meie saunadest ja basseinidest leiad siit.

Suveperioodil on lisaks lobby-baarile ja restoranile „Bergfeldt“ avatud ka meie Paralepa rannapoolne väliterrass, kus saad menüüst valida mõne hõrgutava ja kõhtu täitva roa või siis hoopis hommikusöögi ajal oma kohvi- või teetassiga kvaliteetaega veeta. Vali endale sobiv roog välja siit.

Hommikusöök õues.

Haapsalu üks vaieldamatu tõmbenumber on meie enda Tagalahe muda, mida kasutatakse tervistavateks protseduurideks juba pea 200 aastat. Muda raviva toime avastas kuurortarst Carl Abraham Hunnius 19. sajandi alguses vaadeldes ühte vana kalurit, kes hoidnud paljaid jalgu jooksva leevendamiseks päikesest soojendatud mudas. Esimese mudaravila avas arst 1825. aastal ning sest ajast saati on Haapsalus hoitud vana traditsioone mudaravi pakkumisel leevendamaks eelkõige reumaatilisi haiguseid, kroonilisi liigese- ja lihasepõletikke ja lülisambahaiguseid.

Fra Mare Thalasso Spas pakutavad pikad paketid hoiavad ja annavad edasi vana traditsioonilist kuurortravi pakkudes oma hoolitsuste valikus nii mudaravi kui ka parafiinravi, pärli- ja ürdivanne, võimlemisi, massaaži ja veel palju muud. Oleme mõelnud ka nende peale, kellele ülekehamuda ei sobi ning valikus on ka mudamähis kätele või jalgadele.

Lisaks tervistavatele hoolitsustele kuuluvad paketti ka kaks kuni kolm toidukorda, hubane majutus ja meie Thalasso Day Spaa sauna- ja basseinikeskuse igapäevane külastus. Lühemad, ühe- kuni neljaöised paketid pakuvad võimalust tõeliselt lõõgastavaks lühipuhkuseks. Kui aga sihiks on lihtsalt olla, vali majutus ja Sinu päralt on terve päev vabadust.

Info pakettide, majutuse ja broneerimise kohta leiad meie kodulehelt www.framare.ee.

Tervendav Joogamaja.

Sel aastal avasime ka täiesti uue Tervendava Joogamaja, mis pakub oma mõnusa atmosfääriga hinge täielikku rahu ja kutsub osa saama igapäevaselt toimuvast ravijoogast seljale. Neljal korral aastas pakume ka kaheöist kundalini jooga paketti, mis on tänu pikale toimumisajaloole meie joogaarmastajatest külaliste seas väga populaarne. Uue joogateemalise paketina on meie valikus nüüd ka jooga ja ajurveeda pakett, mis toimubki järgmine kord 24.–26. novembril. Sul on võimalus selles osaleda, vaata lisa meie kodulehelt.

Kallis, lõõgastuse ja spaa armastaja, vali puhkus lummavas Haapsalus ja mõnusas Fra Mare Thalasso SPAs. Meil on kõik võimalik – suveüritused, vaiksed jalutuskäigud, merevesi, männimets ja parim puhkus. Ja muidugi aeg iseendale ja oma kallitele! Tule, kallis sõber, Fra Mare ja Haapsalu on Sinu päralt!