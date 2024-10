Paljud väikeettevõtted ei suuda oma teenuseid piisavalt reklaamida, mistõttu ei leia võimalikud kliendid neid alati üles. Siin tulebki appi Kohalik24.ee, innovatiivne platvorm, mis ühendab kohalikke ettevõtjaid ja kogukondi ning toetab Harju maakonna ettevõtlust.

Kohalik24 ja selle eesmärk

Kohalik24 missioon on edendada piirkondlikku ettevõtlust, keskendudes eriti väikeettevõtjatele, kes tihti jäävad suuremate konkurentide varju. Hetkel liigub teave kohalikest ettevõtetest peamiselt bussipeatuste infotahvlitel ja kohalikes Facebooki gruppides, kuid see teave võib kaduda sama kiiresti, kui see ilmub. Kohalik24 platvormi visioon on luua ühtne ja mugav keskkond, kus ettevõtete info on hõlpsasti kättesaadav kõigile Harju maakonna elanikele. Kohalik24 aitab tagada, et see väärtuslik teave püsiks ja jõuaks tõhusalt inimesteni.

Marko Mänd, Kohalik24.ee meeskonnajuht, ütleb: “Soovime, et Kohalik24 oleks nagu suvine laadaplats, kus väikeettevõtted saavad kokku tulla, oma parimat pakkuda ja üksteist toetada. Meie platvorm aitab neil end nähtavaks teha ja inimestele lähemale tuua.”

Kuidas Kohalik24 aitab väikeettevõtteid

Väikeettevõtted eelistavad tavaliselt tegeleda oma põhitegevusega, kuid turundus nõuab palju aega ja ressursse. Kohalik24 aitab neid väljakutseid ületada, pakkudes platvormi, kus nad saavad keskenduda oma põhitegevusele ning jätta turundus- ja reklaamitegevused professionaalide hooleks.

Platvorm pakub väikeettevõtjatele mitmeid eeliseid, mis aitavad neil oma tegevust tõhusamalt juhtida ja nähtavust suurendada. Ettevõtted saavad kirjeldada platvormil oma teenuseid, lisada kontaktandmeid ja suhelda klientidega.

Kuidas Kohalik24 toimib?

Kohalik24 on lihtne ja intuitiivne platvorm, kus kasutajad saavad otsida erinevaid teenuseid vastavalt oma vajadustele. Ettevõtted saavad luua profiile, tutvustada oma teenuseid ja pakkumisi ning jagada teavet oma asukoha kohta. Kasutajad saavad otsida teenuseid näiteks iluteenuste, autoremondi, elektrikute või koristusteenuste valdkondades.

Platvormil on ka tagasiside võimalus, mis võimaldab kasutajatel jagada oma kogemusi teenuseosutajatega. See tagasiside aitab teistel tarbijatel sobiva teenuse valida ning annab ettevõtetele väärtuslikku teavet oma teenuste parandamiseks.

Kasvav kogukond

Hetkel on platvormil üle 500 teenusepakkuja Harku, Rae, Saue ja Saku valdadest. Iga ettevõte saab põhiandmed lisada andmebaasi tasuta. Tasuliste lisateenustena on võimalik enda nähtavust platvormil suurendada ning lisada fotosid ja videosid. Kohalik24 loodab kasvada oluliseks partneriks Harju maakonna väikeettevõtjatele ja infoallikaks kohalikele elanikele.