Milline on vajalik kodutehnika, et säilitada toitu värskena ja valmistada tervislikke roogasid? Räägime kõige olulisemast köögitehnikast, mis ei tohiks puududa ühestki köögist, kus hinnatakse häid maitseelamusi ja värvilist toidulauda.

Külmikud hoiavad sinu söögi värskena ja aitavad seda tingimustele vastavalt säilitada

Ilma külmikuta ei saa pea midagi teha, sest see tagab jaheda keskkonna, et seal säilitada puuvilju, kala, liha ja piimatooteid. Seetõttu on külmikud alati olulisel kohal igas köögis. Kaasaegsed külmikud on energiasäästlikud ja hea mahutavusega, ning mis peamine, tagavad olulised säilitamistingimused igat tüüpi toidu jaoks.

Just sel põhjusel on külmiku erinevad riiulid ja kastid mõeldud erinevat tüüpi toiduainete hoiustamiseks, tagades just seda liiki toidule parima temperatuuri. Sügavkülmik aitab säilitada jäätist, külmutatud juurvilju ja muud toitu, mida saab poest juba külmutatuna osta. Samuti sobib see hästi marjade sügavkülmutamiseks, et neid aastaringselt oma smuuti või mahla sisse blenderdada.

Külmikud ei püsi aga igavesti – millistel juhtudel tuleks külmik ümber vahetada? Igal koduseadmed on oma eluiga ja paraku jõuab parim enne aeg kätte ka külmikutel. Selleks, et tagada parimad hoiustamistingimused sinu toidule ja energiasäästlik lahendus, on soovitatav üle kümne aastaa vanad külmikud välja vahetada. Samuti võib üks märk olla see, et külmik ei suuda enam korralikult külmutada, külmkapi sisu on niiske või sügavkülmikus on suur jääkiht.

Uue ja parima külmiku valikul lähtu enda vajadustest: pere suurusest, köögi disainist kui ka eelarvest. Valikus on nii integreeritavad kui ka klassikalised külmikud erinevates suurustes. Väikesed külmikud sobivad külaliskorteritesse või väikesesse leibkonda ja suuremad, kahe uksega külmikud, suurde perre. Erinevad külmikud, nii LG, Electrolux ja teistelt tuntud brändidelt saad välja valida Kaup24 ja Hansaposti tootevalikutest – avasta kõik külmikud ja leia parim koduseade enda koju või suvilasse!

Mahlapressid ja blenderid valmistavad vitamiinirohkeid jooke

Mahlapressid nagu ka blenderid on äärmiselt olulisel kohal igas köögis, kus on hinnas tervislik eluviis. Mahlapressi abil saab värskest porgandist, apelsinist ja teistest juur- ja puuviljadest valmistada mahlasid, mis on puhta koostise ja rikkaliku vitamiinisisaldusega. Blenderid aitavad valmistada toitvaid smuutisid, mis sõltuvalt koostisosadest võivad sobida nii vahepalaks kui ka hommikusöögiks või õhtusöögi täiendamiseks.

Sõltuvalt sellest, kas eelistad hommikut alustada värske mahla või hoopiski toitva smuutiga, vali enda kööki vastav kodumasin. Mahlapressid on ideaalsed kõigile suurtele mahla sõpradele, et saaks kodus valmistada lisaainetevaba ja just sellise koostisega mahla, mida hing ihkab. Blendriga on võimalik valmistada smuutisid joogiks või rikkaliku smuutikausi jaoks ning kasutada seda ka püreesupi valmistamiseks.

Millised mahlapressid on olemas ja kuidas valida sobiv?

Kuna mahlapresside valik on suur, siis pole imekspandav, et sobiva leidmine muutub keeruliseks. Elektrilised mahlapressid on kahtlemata kõige mugavamad, sest lihtsalt öeldes teevad need sinu eest ära kogu töö. Manuaalsete mahlapresside korral tuleb enda käed külge panna, et värske mahl kiiresti valmiks. Sõltuvalt sellest kui suurtes kogustes ja kui tihti soovid mahla valmistada vali mugavaim lahendus.

Kuidas valida blender?

Blenderit valides pööra tähelepanu seadme võimsusele, kannu suurusele ja funktsioonidele. Kui soovid, et sinu blender suudaks ka jääd purustada, siis veendu, et selline funktsioon on olemas. Juhul, kui soovid seda kasutada ka püreesuppide valmistamisel, peaks kann olema kuumakindel. Kui smuuti on midagi, mida armastad hommikul tee peale kaasa haarata, siis vali blender, millel on kohe kaasas vastav pudel.

Nagu ka mahlapresside valik on äärmiselt lai, on seda ka blendrite oma. Nii seatud eelarve kui ka enda soovide ja vajaduste teadmine aitab leida sobiva toote.