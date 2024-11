Läinud nädalal avati Kloogal Lustipesa lasteaia õppekohas liikluslinnak, mis valmis Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži üliõpilaste eestvedamisel projektitööna.

Erialasid lõimiv uuendus (ELU) on Tallinna ülikoolis kohustuslik õppeaine, mille käigus lahendatakse meeskonnatööna elulisi probleeme. „Meie valik osutus liiklusohutuse kasuks, see puudutab meist igapäevaselt igaüht. Samuti tuleb õiget liikluskäitumist ja -teadlikkust hakata laiemalt juurutama juba maast madalast,“ kõneles projekti juhendaja Ainvar Rahe, kellel ka põhitöö on seotud liikluse ja selle ohutusega. Ainvar Rahe töötab transpordi­ametis sõiduki juhtimisõiguse osakonnas järelevalve spetsialistina.

Kolme eriala üliõpilased

ELU näeb ette, et projektitöös peavad osalema vähemalt kolme eriala tudengid. Ainvar Rahe eestvedamisel kaasati projekti Tallinna ülikooli Haapsalu kolledži liiklusohutuse, disaini- ja tehnoloogia- ning rakendusinformaatika tudengid. Iga valdkonna üliõpilased tegutsesid Ainvar Rahe kinnitusel erialases valdkonnas. Liiklusohutuse tudengid aitasid kujundada sobiliku liikluskeskkonna, kus on kasutusel erinevad liikluselemendid, nagu ülekäigurada ja liiklusmärgid, aga ka raudtee ületamise koht, sest lasteaia läheduses on raudtee. Disaini- ja tehnoloogiatudengid meisterdasid liikluselemendid valmis, rakendusinformaatika üliõpilased aitasid kujundada kodulehe, et ka lapsevanematel oleks selge pilt, millega lapsed lasteaias tegelevad.

„Nagu nimi viitab, siis on projekti eesmärk laste korrektse käitumise kujundamine erinevates liiklusolukordades. Liiklustänav iseenesest ei ole uus asi, kuid konkreetses lasteaias see puudus,“ selgitas Rahe.

See on selles mõttes unikaalne projekt, et initsiatiiv ja kogu teostus tuli tudengitelt.

Jaanus Saat

Projekti käigus toodeti ja paigaldati liiklusmärgid, märgistati tänavakate, kujundati õpetajatele ja lastele õppematerjalid ning viidi läbi ka esmane koolitus raja õigeks ja lõbusaks kasutamiseks.

Lasteaed on rahul

„Meil on liiklusväljaku üle väga hea meel, sest liiklusharidust ei saa kunagi olla liiga palju! See on selles mõttes unikaalne projekt, et initsiatiiv ja kogu teostus tuli tudengitelt. Nad võivad oma projektitöö lugeda igati kordaläinuks – korralikult tehtud liikluslinnaku kõrval on nad andnud väga suure panuse meie valla laste turvalisse liiklemisse!“ rõõmustas liiklustänava avamisel Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat. Avamisel osalesid ka lastele telesaadetest tuttav Lõvi Leo ja teised politseinikud, samuti transpordiameti esindajad.

Klooga lasteaia Lustipesa liiklustänava makett.

FOTO: erakogu

Liiklustänava maksumust on raske hinnata, sest see valmis vabatahtlike töö tulemusena, materjalidele kulutati Ainvar Rahe hinnangul ehk mõni tuhat eurot.

Liikluslinnaku valmimist toetasid Lääne-Harju vald, Sadolin, Bauhof, AS Signaal, transpordiamet ning politsei- ja piirivalveamet.

„Nädal aega, mil liiklustänav kasutusel olnud, on tõestanud, et see on populaarne nii õpetajate, laste kui ka lapsevanemate hulgas,“ võttis esimesed tulemused kokku Klooga lasteaia direktor Erika Elisaar.