Eesti kettagolfikoondis Austraalias MM-il: Kristo Raik (üleval vasakul), Anneli Tõugjas-Männiste, Keiti Tätte, Kaidi Allsalu, Priit Randes ja Albert Tamm (all vasakul), tiimi mänedžer Ralf Rogov, Aimar Alesmaa ja Mauri Villmann. Foto: erakogu

Novembri lõpus jõudis Austraaliast Eestisse tagasi meie kettagolfikoondis, kes saavutas Rohelisel Mandril toimunud võistkondlikel maailmameistrivõistlustel esikoha. Eesti koondisse kuulus Kiiu discgolfi klubi kettagolfar Priit Randes Kuusalu vallast.

Päris esimene kord see Eesti kettagolfaritel võistkondlikku maailmameistri tiitlit võita ei olnud. Kaks aastat tagasi naasti Horvaatiast samuti meeskondlike maailmameistritena.

„Eks see natuke kohustas, poolehoidjad ja toetajad sisendasid, et läheme ikkagi tiitlit kaitsma,“ kõneles Priit Randes Harju Elule. Kas aga tiitlit tõepoolest kaitsta õnnestub, pidi selguma kohapeal. Ees ootav võistlus pidi tulema seda enam pinget pakkuv, et Eesti tuntuim ja tunnustatuim kettagolfimängija Kristin Tattar võistkonnaga seekord mitmel põhjusel kaasa ei sõitnud.

Seekord Eestit esindanud mängijad tundsid ja teadsid küll üksteist kõik juba varasemast, olid kohtunud võistlustel, aga meeskonnana saadi esimest korda kokku alles Tallinna lennujaamas, kust võeti ette pikk lennureis läbi Istanbuli Austraalia lääneserval asuvasse Perthi. Kohale jõuti öösel. Hoolimata magamata ööst ja 35-kraadisest kuumusest võeti Priit Randese kinnitusel juba järgmisel päeval ette ühine treening. „Eks see näitas meeskonna vaimu ja võidutahet,“ kinnitas Kuusalu kettagolfar. Õnneks andis võistluste ajaks ka palavus järele.

Kindlalt võidule

Eesti koondis oli Austraalias 23 riigi esinduse seas üks väiksemaid, mis tähendas, et võistlustel said sportlased puhata vähem, kõigil tuli rohkem olla rajal. Korraga pidi võistlema kuus sportlast. „Meie kambavaim ja koostöö olid erilised, üksteist toetades sujus meeskonnamäng tõrgeteta,“ meenutas maailmameistriks kroonitu.

Esimesel võistluspäeval alistati alagruppides kindlalt kõik neli vastast: Horvaatia, Tai, Jaapan ja Singapur. Teisel võistluspäeval pidi eestlas-

te paremust tunnistama ka Suur­britannia esindus.

Kolmandat võistluspäeva alustati veerandfinaaliga Tšehhi vastu, kellega viimati mängis Eesti koondis eelmise MM-i finaalis. Seekordki alistati Tšehhi kindlalt 4-0. Edasi kohtuti finaalikoha pärast Norraga ja võideti 2-1. Finaalmatš Austraaliaga kulges Eesti koondisele omases rütmis – tabati draivikoridore ning korvi lennutati putte nii lähedalt kui ka kaugelt. Tulemusega 4-0 alistati kindlalt Austraalia. Meistritiitel toodi taas koju. Kõige raskem neist matšidest oli Priit Randese kinnitusel mäng Norra koondisega.

Maailma discgolfiorganisatsioon World Flying Disc Federation kirjutas oma võistlusi kokku võtvas pressiteates, et Eesti koondis oli sel võistlusel ainus, kes igast ringist võitjana väljus. Koondis näitas terve võistluse vältel täpset kätt ja meeskonnavaimu.

Lisaks meistritiitli hoidmisele kindlustas Eesti selle võiduga endale koha ka järgmisel aastal Hiinas toimuvatele maailmamängudele ning järgmistele maailmameistrivõistlustele.

Kuidas treenib maailmameister?

Eesti koondis maailmameistrivõistlustele Perthis selgitati välja viimaste aastate Eesti meistrivõistlustel ja karikasarjas kogutud punktisummade järgi. 48-aastane Priit Randes valiti Eesti koondisesse kahe viimase aasta tulemuste põhjal. Mullu tuli ta Eesti kahekordseks meistriks MP40 arvestuses.

„Praeguste sportlike tulemuste põhja ladusin ikka nooruspäevil, harrastades korvpalli,“ kõneleb 30 aastat korvpalli mänginud Randes. Kettagolfiga hakkas tegelema kaheksa aastat tagasi, kuuludes siis juba MP40 ehk seenioride arvestusse. „Olin ka varem discgolfi mänginud, aga kui läksin mängima Kiiu discgolfiparki, sain uue impulsi treeninguteks,“ meenutab Randes. Praegu treenib ta 4–5 korda nädalas, nii õhtuti pärast tööd kui ka nädalavahetustel. „Talvel treenin vähem, siis on sisetreeningud, peamiselt jõusaal, aga natuke ka korvi viskamist. Kevadel treeningud intensiivistuvad, siis käin 3–4 korda nädalas Kiiu discgolfirajal, vahel ka Kõrvemaal,“ kõneleb meister. Treeningutele lisanduvad iga kahe nädala tagant sõidud võistlustele.

Vastne maailmameister Priit Randes töötab Kiius asuvas ettevõttes BMI Monier operaatorina. „See meistritiitel ei kuulu ainult mulle, see oli ikkagi meeskondlik võit,“ rõhutab Priit Randes. Meeskonda tuleb arvestada ka kodused ja kodune discgolfiklubi.