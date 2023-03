Käes on aeg, kus linnud valivad endale sobivaid pesapaikasid. Ühtlasi on saabunud viimane aeg üle vaadata kohad, kuhu kindlasti linnupesasid ei soovita. Lindude ja loomade häirimine kevadsuvisel ajal, kui neil on järglaste loomise ja kasvatamise aeg, on ebaeetiline ja seadusega keelatud.

Enne suure kevade saabumist ja pesitsushooaja täielikku algust on mõistlik hoonete omanikel ja kortermajade ühistutel üle vaadata katused ja võimalikud avaused, kuhu keegi võiks tahta endale pesa teha. Soovimatute kaaselanike vältimiseks tuleks üle kontrollida räästaalused ja seal olevad avaused, voodritagused, rõdud, pööningud.

Pooleliolevad ehitised ja hoiukohad tuleks teha lindudele ja loomadele ligipääsmatuks. Vastasel juhul võid avastada, et hoolega virna laotud euroaluste alla on enda pojad poetanud siil või vastu vaatavad pärani nokkadega piiksuvad linnutibud.

Avaustega tuulekastidesse ja majavoodri vahele võivad ennast sisse seada ka oravad ja kärplased, kellega kooselu just lust ja lillepidu ei ole, kuigi tore on kasvavaid ja pesavälise eluga tutvust tegevaid pisikesi jälgida, siis nende hääled ja kaasnevad lõhnad nii nauditavad ei ole. Siis on aga juba hilja ja enam sekkuda ei tohi.

Paljud linnalinnud on inimkaaslejad. Fotod Jaana Hyyrönen

Paljud asulates elavad linnuliigid teevad oma pesad hoonetesse. Näiteks piiritajad loovad oma kodud räästaste vahele, hakid ventilatsioonisüsteemidesse, kajakad katustele, tuvid pesitsevad karniisidel ja pööningutel. Selleks, et linnud ei oleks sunnitud oma kodust poole suve pealt lahkuma, tuleks sekkuda kohe, kui pesa loomine on alles algusfaasis, ja tekkinud oksad ning muu kraam ära koristada. Samuti tuleks võimalikult palju vähendada ligipääsu toidule, tekitada kinnised prügikastid ja kompostihunnikud. Lindude tõrjumiseks on võimalik kasutada peletusvahendeid ja soodsate pesakohtade loomiseks võiks paigaldada lisaks pesakaste.

Hea teada

• Kata võrguga või paranda võimalikud avaused ja augud maja räästaalustes ning mujal.

• Hoia oma katus risust ja muust võimalikust pesamaterjalist puhas, kontrolli katust sageli. Lamekatusel ja rõdul ära hoia tarbetuid esemeid.

• Vajadusel kasuta sobivaid peletusvahendeid, näiteks röövlinnu kujutisi, ridva otsas hõljuvaid tuulelohesid, silma meenutavaid palle vms. Varieeri neid, sest linnud harjuvad ruttu.

• Paigalda ümbruskonda sobivatesse kohtadesse pesakaste.