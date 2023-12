Jõuluvana amet ei ole vaid ühe mehe töö, sest üks ja ainus jõuluvana Lapimaalt iga lapse juurde paraku ei jõua. Ka ei saa kõik pered endale igal aastal jõulutaadi tellimist lubada.

Preedik on aga jõuluvana, kes rõõmustab lapsi kaheksandat aastat järjepanu täitsa niisama, sest just seda ta soovibki teha. Sel aastal jõuab Preedik rõõmu valmistada 2000 lapsele, seda hetkel veel Järvamaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa piires, kuid kunagi ei tea, kui kaugele tema teed järgnevatel aastatel viivad. Tänu annetajatele on kõik võimalik! Preediku teeb eriliseks see, et tema käest ei ole võimalik tellida tasulist teenust, kogu tema tegevus põhineb vaid heategevusel.

Kuidas jõuluvana Preediku lugu alguse sai?

Kõik sai alguse ühest väikesest heategevuslikust projektist, kus Preedikule kostüüm selga pandi ja paluti jõuluvana rolli astuda. „Sellest hetkest sain ma aru, et ma teen seda hea meele ja täie südamega. Tänaseks oleme me oma projektiga jõudmas 2000 lapse rõõmustamiseni,“ räägib jõulumees.

Kuidas Preedik lapsi rõõmustab?

Preedik saab lapsi rõõmustada vaid annetajate toel ning kogu tulu suunatakse lastele. Eelneval aastal laekus annetusi 10 000 euro ringis, sel aastal jääb summa samasse kanti, kuid paraku on ka kommide hind on kerkinud. Jõulumees külastab üllatusena paari suurperet, kelle elus on hetkel raskem aeg, et ka sealsed lapsed soovitud kingitused saaksid. Samuti külastatakse kolme pere kodu.

Kas Preedikul on päris habe ja kas teda ka kardetakse?

„Jaa, minul on päris habe, päris karvadest, mida lapsed ära tõmmata ei saa,“ muigab jõulumees. Lapsed testivad ikka ja jälle, kas tegu on päris jõulumehega ja üllatuvad alati, et habe ei venigi kummiga eest. „Pisemad lapsed kipuvad vahel jõulumeest kartma, aga pigem siiski mitte,“ nendib Preedik. Enamasti rõõmustab ta 50–60 pealist lastekampa ja nutma ei puhke keegi.

Kas jõulumehele kirju ka saadetakse?

Sel aastal avati postkast, kuhu sai Preedikule kirju saata. Kirjade hulgast valiti välja perekond, kes Preediku südame võitis. Nimelt soovis üks laps, et nende pere saaks endale soojad sokid. „Enamasti soovitakse kõige rohkem legosid ja nukkusid, aga sel aastal sai see armas soov soojade sokkide näol esikoha,“ räägib jõuluvana.

Millega Preedik liikleb?

Kui erinevad punased sõiduautod, jalgrattad, ATV-d on juba üsna tavalised jõulumehe liiklusvahendid, siis ka siin oskab Preedik üllatada. Nimelt sõidab ta suure punase tuletõrjeautoga ja ka põhjapõtra ei ole unustatud – tema on auto katusel! Ka jõulumees ise on üleval auto peal saanis ja temaga on kaasas vahvad päkapikud, kes usinalt kingitusi jagavad.

Preediku liikumisgraafikut saab jälgida Facebookis Jõuluvana Preediku lehel või kodulehel hobutalumuuseum.ee. Ette on antud aeg ja koht, kus jõulumees parajasti peatub ja lastele kinke jagab. „Meie projekt on silma jäänud ka sellega, et oleme suure maantee peal autosid kinni pidanud ja lastelt salmi küsinud,“ selgitab Preedik. See on taastanud jõulumaagia vanemates inimestes, kes ei suuda vahel oma silmi uskuda.

„Oleme ikka suutnud need emad-isadvanavanemad sõnatuks lüüa ja need on hästi emotsionaalsed ja vägevad hetked, kui täiskasvanud inimene tuleb kallistama, on siiralt õnnelik ja ütleb, et ta usub jälle jõuluvanasse,“ ütleb jõulumees veidi härdalt.