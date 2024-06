Keilas algas Harjumaa lähikümnendi suurima kinnisvaraarenduse KEKE Kvartali kaubandus-, meelelahutus- ja kogukonnakeskuse ehitus. Keila Keskus saab olema esimene maamärk Harju KEK-i arendatavast ligi 100 miljonit eurot maksvast ärilinnakust.

Kinnisvaraarendusettevõte Harju KEK sõlmis Keila Keskuse ehitamiseks ehituslepingu ehitusfirmaga NOBE ning mai keskel algasid ehitustööd. Maja plaanitakse rahvale avada 2026. aasta alguses.

Keskus kerkib Paldiski maanteele, tervisekeskuse ja Keila Kooli kõrvale. Sellest soovitakse kujundada kogu Harjumaa lääneosa elanike vaba aja veetmise sõlmpunkt. “Tahame, et sellest saaks Keila kogukonna kogunemispaik, kus luuakse uusi väärtusi ja elamusi. Multifunktsionaalne keskus katab Keilas seni puuduvate teenuste ja meelelahutuse osa,” ütles Harju KEK-i tegevjuht Janek Lehtmets.

Keskuse pindala on kokku 13 000 ruutmeetrit, millest tänaseks on rendilepingutega kaetud üle 60 protsendi. Sinna tuleb kahe saaliga kino, spordikeskus, toidumarket, kohvikud ja söögikohad. Samuti jagub seal ruumi avalikele- ja meditsiiniteenustele, lemmikloomadega seotud tegevuste ning huviringide jaoks. Rääkimata erinevatest rõiva-, jalanõude-, spordikauplustest.

Suurimaks rentnikuks tuleb 2500 ruutmeetrisele pinnale Coop Maksimarket. Rohkem kui 1000 m2 suurusel pinnal hakkab tegutsema Harjumaa lääneosa suurim spordiklubi 24-7 Fitness, kus saab käia ööpäevaringselt korraga trennis ligi sada inimest. Lisaks tuleb keskusesse Keila Seiklusmaa, mis on valmides üks kõrgeima laega laste seiklusparke Eestis. Keskuse ette on kavandatud väljak, kus saab hakata korraldama erinevaid kogunemisi, turge, meelelahutusüritusi ja spordivõistlusi. Lisaks rajatakse parkla ligi 260 autole.

Keskuse kavandas arhitektuuribüroo Allians Arhitektid ning projekteeris Sirkel & Mall. Ehituse peatöövõtja on NOBE OÜ ning omanikujärelvalvet teostab inseneribüroo Telora. Keila Keskus saab olema rahvusvaheliselt tunnustatud roheliste hoonete sertifitseerimissüsteemi LEED kuldsertifikaadi (Leadership on Energy and Environmental Design) vääriline.

3d visualiseering, KEKE Kvartal, Harju KEK

Lehtmetsa sõnul on rajatav kogukonnakeskus esimene etapp Keila tulevase ärilinnaku suurest arendusprojektist, mis muudab Harju KEK-i suletud tootmisala linna uueks tõmbekeskuseks. Ligi 9 hektarile kavandatud ärilinnak hakkab kandma nime KEKE Kvartal. See näeb ette kuni 27 hoone ehitamist, mille brutopind kokku on 43 000 ruutmeetrit. „Näeme selles uues ettevõtlusalas eritüüpi äritegevust, vaba aja veetmise ning sportimise võimalusi. Sinna on kavandatud piirkonda sobivad ärid, bürood, väiketootmishooned ning keskväljak koos puhkealade ja rohke haljastusega,“ rääkis Lehtmets.

Harju KEK on suurima kogemusega äri- ja tööstuskinnisvara arendaja ning haldaja Eestis. Ettevõtte omaduses on ligi 100 hektarit äri- ja tootmismaad ning kokku üle 100 000 ruutmeetri väljaüüritud pinda. Tema suurimad äri- ja tööstuspargid on Keila Tööstuspark, A11 Äripark Tallinna ringtee ääres ja Valdmäe Tööstuspark Tänassilmas. Harju KEK omab üle 30% osalust börsiettevõttes Harju Elekter ning üle 28% ettevõttes EKE.