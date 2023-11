Tänavu täitub Keila Ehituspoel 25. tegevusaasta. Suurte ketikauplustega võrreldes väikesel ehituskaupade poel on veerandsajandi vältel aidanud konkurentsis püsida ostjatelt võidetud usaldus ning paindlikud kliendisuhted – väärtused, millega suured poed tihtipeale ei vaevu põhjalikult tegelema.

Keila Ehituspood alustas tegevust 1998. aastal ning on juba oma algusaegadest peale keskendunud peaasjalikult ehituspuidu müügile. Ka praegu on just lauad, prussid jm ehituspuit pakutavas kaubavalikus ülekaalus, kuigi aja jooksul on lisandunud ka kõik muu, mis ühise nimetajana liigitub üldehituses vajaliku alla.

Või nagu ütleb Keila Ehituspoodi majandava Realty Group OÜ juhatuse liige Artjom Sažin – kaupluses on saadaval kogu kaup vundamendist korstnani. See tähendab siis seda, et ühest kohast on võimalik osta ehitusliiva ja killustikku, valamiseks valmis betooni, aga ka katuse harjaplekki või laias sortimendis ehituspuitu.

Leivanumber on lai valik ehituspuitu

Sažin märgib, et Keila Ehituspood määratleb ennast kui laia valdkonnaga ehituspuidu pakkujat, kusjuures valikus on ka selliseid materjale, mida leidub vaid väheste kaupluste sortimendis. Näiteks on võrreldes suuremate ehituskaupluste kettidega Keilas saadaval ka laiemat sisevoodrilauda (145 mm).

Ehituspood võlgneb oma edu suuresti ka sellele, et n-ö kohal oldi Keilas juba enne, kui suured ehituspoodide ketid Eestis kanda kinnitasid. Samas näitab see ikkagi ka Keila Ehituspoe head taset, et kliente on suudetud pika aja vältel hoida ja kinnistada, sest neid kaotada on alati lihtsam kui juurde võita.

Keila Ehituspood organiseerib ka ostetud kauba transpordi mõistliku aja jooksul kauplusest kliendile. Selleks on ettevõttel kolm veoautot, üks nendest suure kraanaga, millega saab vajadusel osutada ka ehitusdetailide paigaldusteenust.

Väikeettevõtja on paindlik, ta saab alati tegutseda iga kliendi vajadusi arvestades.

„Väikeettevõtja on paindlik, ta saab alati tegutseda iga kliendi vajadusi arvestades,” iseloomustab Artjom Sažin ettevõtte hoolivust oma kundedest. „Ma võin kinnitada, et meiega on lihtsam erinevaid kokkuleppeid saavutada. Näiteks kui kaup ostetakse ette ära, aga pärast on tarvis seda veel natukene poes hoiustada, siis saame ka selles osas vastu tulla ja tarnida kauba kohale täpselt siis, kui klient seda vajab.”

Ta märgib, et Keila Ehituspood on läbi üsna pika aja suutnud elus püsida paljuski tänu oma püsiklientidele, olgu nendeks siis ehitusfirmad või eraehitajad. Aastatepikkuse kliendisuhte eest ütleb Artjom Sažin neile ka siinkohal siirad tänusõnad edasi.

Kodune pood, kus tunned end mõnusalt

Mitmed eraisikust kunded nimetavad Keila Ehituspoodi sõna otseses mõttes kodupoeks, kuhu on alati mugav tulla, kus on ees juba tuttavad inimesed, kus kohtad meeldivat ja arusaavat teenindust.

Muide, selle kodupoe väljendi tõi käibesse rahva seas palavalt armastatud laulja, tänaseks meie seast küll juba lahkunud Uno Loop, kes sageli poodi sisse astus ning ikka rääkis, et selles poes tunneb ta ennast nagu kodus.

Keila Ehituspoel on juba ammusest ajast kaubatarnete jaoks lepingud mitmete saeveskite ja puidu hööveldusfirmadega. Tänu otselepingutele on võimalik hankida ka eripäraseid profiile, mille järele on nõudlus siiski olemas. Neid koostööpartnereid on üle Eesti, näiteks üks Hiiumaa ettevõte tarnib Keila Ehituspoele sisevoodrilaudu jne. Lisaks on võimalus voodrilaudu või muud materjali tellida kliendi näidise järgi.

„Peame oma tugevuseks ka projektimüüki. Seda sellepärast, et saame opereerida oma veokitega ning tänu sellele organiseerida kauba jõudmise objektile just õigel ajal,” kirjeldab Arjom Sažin Keila Ehituspoe eripära. „Projektimüük pole mõeldud ainult ehitusfirmadele, vaid ka eraehitajale. Igaüks võib tulla oma nimekirjaga ning meie koostame siis vastavalt kliendi soovidele pakkumise, komplekteerime kauba ning viime kohale.”

Sõltub konkreetset kokkuleppest, aga üldiselt ollakse valmis Keilast ostetud kaupa sõidutama ka kaugeimasse Eestimaa otsa. Lisaks osutab ettevõte ka üldist transporditeenust nõnda, et veetav kaup ei pea olema ilmtingimata ostetud Keila Ehituspoest.