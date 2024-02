Eelneva nelja hooaja jooksul on programm toonud kokku pea 3800 keelesõpra. Mentoritena on kaasa löönud inimesed erinevas vanuses, kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest.

„Nelja eelnenud hooaja tagasisidest tuli selgelt välja, et keeleõppijad said nendest vestlustest väga tuntavalt suhtlemisjulgust juurde ning hakkasid eesti keelt rohkem kasutama,“ märkis Keelesõbra programmi juht Ave Landrat.

Mentor vestleb õppijaga igapäevastel teemadel korra nädalas või tihedamini kolme kuu vältel – alates 14. veebruarist kuni 14. maini. Vestlemiseks valitakse mõlemale sobiv suhtluskanal, näiteks Messenger või telefon. Vestluste läbiviimisel on mentorile soovituste ja materjalidega toeks Keelesõbra programmi meeskond, kes kõigepealt õppijad ning mentorid kokku viib.

„Keelesõbra programm pakub eesti keele õppijatele hädavajaliku võimaluse suhelda eesti keeles inimestega, kes seda igapäevaselt räägivad. Kuna keeleõppijaid on tõesti palju, siis vajame ka rohkem mentoreid. Tänavu soovime programmi kaasata lausa 1000 vabatahtlikku,“ kinnitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.

