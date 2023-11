Sügise lähenedes ilmub puuviljalettidele erinevaid vilju, mis just meie jaoks külmemal ajal on oma tippküpsuse saavutanud. See annab hea võimaluse vitamiinipõua ajal oma tervist puuviljade abil turgutada ja neist energiat ammutada.

Erinevad tsitruselised, suured ja kirkavärvilised kummaliste nimedega viljad, kutsuvad ennast koju viima. Kuidas, kuna ja mis hea pärast neid tarbida, ei tule ehk esmapilgul pähegi. Teeme asja veidi lihtsamaks.

Mandariinid ja klementiinid

Tsitruselised aitavad jõulutunde loomisele hästi kaasa, eriti mandariinid ja apelsinid. Kõik tsitrused on tuntud kui C-vitamiini pommid. C-vitamiin aitab immuunsuse tugevdamisele tublisti kaasa. Mandariinid on head kiudaineallikad, seega aitavad need kõhtu kauem täis hoida ning vältida suuremaid söömasööste. Lisaks eeltoodule leidub mandariinides antioksüdante ning beetakarotiini, mis on hea südame-, nahaja silmade tervisele.

Mango

Mangot kutsutakse mõnel pool ka viljade kuningaks. Nagu ka tsitruselised, on mangodes suur C-vitamiini sisaldus. Lisaks immuunsuse turgutamisele aitab C-vitamiin organismil rauda omastada ning aitab kaasa rakkude kasvule ja paranemisele. Mango sisaldab ka rohkelt kehale vajalikke mineraale, on kõrge toitainete sisaldusega, kuid madala kalorsusega.

Uuringud on näidanud, et mango tarbimine võib vähendada veresuhkru taset. Kuna mango sisaldab rohkelt magneesiumit, on see hea ka südame tervisele, toetades vereringe tööd, samuti on tõestatud mango kasulikkus seedimisele.

Hurmaa

Kakiploom, jumalate vili, idamaa õun. Heal lapsel mitu nime ja hea ta kindlasti ka on. Hurmaa sisaldab rohkelt A-vitamiini, mis on hea silmadele, südamele, neerudele ja kopsudele. Hurmaa on üks neist vähestest viljadest, mis sünnib süüa ka väga-väga küpselt.

Mandariinidega saabuvad ka kõhuviiruste lained, sest tihti jäetakse oorimist vajavad viljad pesemata.

Hurmaa sisaldab samuti suurel hulgal C-vitamiini, mis lisaks immuunsuse tugevdamisele aitab ka keha kollageeni tootmisele kaasa. See aga on omakorda hea naha seisundile, aitab nahavigastustel kiiremini paraneda ning suurendab antioksüdantide taset organismis. Suure kiudainete sisalduse toel aitab hurmaa hoida seedesüsteemi korras ning vähendab tühja kõhu tunnet.

Magneesium, kaltsium ja fosfor, mida hurmaas samuti rohkelt leidub, aitavad hoida energiataset normis, toetavad aju ja närvisüsteemi, on head meie luustikule ning aitavad tuua hea une.

Granaatõun

Granaatõun on tõeline tervisepomm. Granaatõun sisaldab rohkelt polüfenoole, mis toimivad antioksüdantidena ja vähendavad organismis vabade radikaalide poolt tekitatavat kahju. Granaatõuna abil võib vähendada põletikunäitajaid kehas ning ka põletikukoldeid suus.

Granaatõun on hea seedimisele ning seda on hea kasutada, kui organismi peaks vaevama rauapuudus. Nende heade omaduste tõttu tasub regulaarselt aga mõõdukalt tarbida ka granaatõunamahla.

Hügieen on tähtsal kohal!

Koos mandariinidega saabuvad ka kõhuviiruste lained, sest tihti jäetakse koorimist vajavad viljad pesemata. Viirushaigused levivad seetõttu väga kiiresti. Ikka ju katsutakse, milline vili on valmis ja milline mitte, sama teeb järgmine klient, kuni viirus „kenasti“ kellegi kodus koha sisse võtta saab. Lisaks võivad puuviljad olla töödeldud lisaainetega (nt vahadega), et vähendada viljade kuivamist ning kaitsta neid väliste vigastuste eest.

Lisaainete kasutamine on töötlemata toidus rangelt piiratud ning kõikide toidus kasutada lubatud lisaainete ohutust on hinnatud. Samuti võib olla kasutatud pestitsiide, et kaitsta vilju kahjurite eest säilitamisel või riknemise eest pikemal transpordil. Nii lisaaineid kui pestitsiide lubatakse kasutada üksnes inimese tervisele ohutuks loetud koguses.

„Puuviljade pesemine aitab vilja pinnalt eemaldada seal esinevaid mikroorganisme, pestitsiidide jääke või muud mustust, mis sinna on sattunud. Puuvilju peaks pesema enne koorte ja muude mittesöödavate osade eemaldamist, et söödav viljaosa ei saastuks käte kaudu,“ annavad PTA toiduohutuse osakonna valdkonnajuht Maia Radin ja nõunik Katrin Kempi nõu.

Pesemiseks kasuta sooja vett ja tugevama koorega viljade korral ka harja. Lisaks tuletavad nad meelde, et riknenud või mädanenud koha eemaldamisest ei piisa hallitusseente poolt toodetud toksiinide eemaldamiseks. Saastunud võib olla terve vili, seetõttu tuleks sellised viljad söömata jätta. Kuna toksiinidel puudub spetsiifiline lõhn või maitse, siis on nende olemasolu toidus võimalik kindlaks teha vaid spetsiaalsete analüüsidega.