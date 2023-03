Aeg-ajalt leiab tõeliselt soodsaid lennupileteid. Tavaliselt on neil siiski mingi konks juures ja tihtipeale on selleks konksuks registreeritava pagasi puudumine. Kuhu aga mahutada siis suured ujumisrõngad, kõikvajalikud riided ja jätta samas ruumi suveniiride jaoks? Pole aga vaja muretseda, enamik reise saab edukalt tehtud ka vaid käsipagasi abil!

Miks just suured ujumisrõngad?

Ainult käsipagasiga reisimine ei tähenda, et kõik lõbutsemiseks vajalikud asjad koju peaks jääma. Suured ujumisrõngad on ideaalseks näiteks, kuidas käsipagasiga reisides ei pea endale liiga palju piire seadma, kui oskad asjale loominguliselt läheneda. Suured ujumisrõngad on täispuhutuna ja kasutusvalmina tõesti ruuminõudvad, ei mahuks ära isegi registreeritud pagasisse.

Tühjakslastuna aga saab suured ujumisrõngad kokku voltida ja pista reisikoti taskusse. Selliselt on rannapuhkusele minnes kindel see, et vähemalt üks rannamänguasi on kaasas! Selliselt lähenedes võid avastada, et üks lennuki pardale võetav käsipagas mahutab asju lausa mitme reisi jagu!

Mida kompaktsem, seda uhkem

Käsipagasiga reisides ongi äärmiselt tähtsal kohal asjad, mille saab kas väikseks voltida või millel on mitu kasutusvõimalust. Tavalise rätiku asemel – kui üldse vaja ise rätik kaasa võtta – eelista imetillukest matkarätti. Sarong võib olla aga nii seelik, kleit, piknikulina kui kerge tekike!

Kambakesi reisides tehke koostööd. Pole mõtet mingeid asju mitut komplekti tuua, kui saaksite jagada. Või, saate kasutada võimalust asju kottide vahel võrdselt ära jagada. Nagunii lähete ju samasse kohta! Veebipoodides, näiteks Kaup24 või Hansapost, on väga lihtne leida asjad, mis muudavad reisimise palju kergemaks.

Kui nipp töötab, ei ole see ka totter

Paljud lennufirmad lubavad lisaks käsipagasile võtta pardale nn isikliku eseme – käekott või sülearvutikott. Kasuta sedagi võimalust ära, ent uuri enne, kas käsipagasi ja isikliku eseme kaal arvestatakse kokku või eraldi. Sa ei taha, et suure vaevaga ja hästi läbimõeldult pakitud käsipagas kõigest hoolimata ikkagi registreeritud pagasisse jõuab.

Ning ära unusta oma üleriideid. Täielik reisinipp on jopetaskute täistoppimine. Kõlab naljakana, aga võid üllatuda, kui palju vajalikku ära mahub! Samamoodi on naljakas aga toimiv nipp ka kõige raskemate riiete-jalanõude lennukisse kandmine. Jah, matkasaabastega ei pruugi pikk lennureis see kõige mugavam olla, ent on oluline vahe, kas pead kotti mahutama kobakad matkasaapad või kerged sandaalid.

Ära unusta reisi sihtkohta!

Kaalu, mida kaasa pakkida ja mida kohapeal osta. Pakkimisel ei pea ka pakkima igaks päevaks mitme garderoobivahetuse jagu riideid. Ära unusta, et sa saad vahepeal ka rõivaid pesta! Ja koheselt kaob ära vajadus terve hunniku riiete järele.

Kui sul just ei ole väga kõrged nõudmised šampoonile-palsamile, miks mitte kasutada hotelli pakutavat kraami? Kui sa nagunii armastad puhkuselt riideid soetada või tead, et sihtkohas on kõik palju odavam, miks mitte seda võimalust lihtsalt kasutada? Kas sa tõesti pead puhkusel oma sülearvutit kasutama või tuled toime lihtsalt telefoniga?

Algul võib tunduda, et reisi jaoks on nii üks kui teine asi peaaegu hädavajalik! Sundides end reisima vähesega, piisab vaid paarist reisisutsust, et avastada, kui mugav ja kui tehtav see tegelikult on. Milleks sul üldse nii palju asju vaja oligi? Selle aja peale, kui registreeritud pagasiga reisijad oma kotid-kohvrid kätte saavad, oled sina juba suured ujumisrõngad täis puhunud ja asunud oma puhkust nautima!