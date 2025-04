Koduomanikuna tahad, et Sinu hoov näeks välja puhas, turvaline ja vastupidav. Kuid kas oled mõelnud, millised probleemid tekivad, kui õigel ajal ei uuenda ega hoolda oma õuealasid? Liivakastid täituvad putukate ja mustusega, multš kaotab oma kaitsevõime ning sissesõidutee killustik vajub maa sisse, muutes selle poriseks ja ebamugavaks. Need probleemid võivad viia suuremate kuludeni ja mõjutada nii Sinu kinnisvara väärtust kui ka igapäevast mugavust.

Miks peab tegutsema kohe?

❌ Liivakasti liiv kui oht tervisele – Aastate jooksul koguneb liivakasti mustust, putukaid ja isegi kahjulikke baktereid. Mänguliiv peaks olema puhas ja värske, et tagada laste turvalisus. Must liiv võib põhjustada allergiaid, nahaärritusi ja hingamisteede probleeme. Kas tead, et avalik liivakast võib muutuda ka naabruskonna kasside tualetiks? See suurendab parasiitide ja haiguste levikut.

❌ Sissesõidutee kaob maa alla – Kevadel avastavad paljud koduomanikud, et nende tee on muutunud poriseks ja ebatasaseks. Talvised külmad ning kevadine sula suruvad killustiku sügavale pinnasesse. Kui uut kihti ei lisa, võib see põhjustada rehvikahjustusi ja isegi porisse kinni jäämist. Samuti tekitab ebatasane tee ohu libisemiseks nii jalgsi liikudes kui ka autoga sõites.

❌ Multš pole igavene – Aja jooksul laguneb multš, kaotades oma kaitseomadused umbrohu ja niiskuse reguleerimisel. Samuti tõmbab see ligi hallitust ja putukaid, mis võivad levima hakata ka aias. Vananenud multš ei kaitse enam korralikult taimede juuri, mistõttu võivad taimed muutuda vastuvõtlikumaks külmale ja kuivusele.

❌ Halb drenaaž põhjustab kahju – Kui pinnas pole õigesti tasandatud ja killustikku pole lisatud, võib vihmavesi koguneda ohtlikesse kohtadesse, kahjustades hoone vundamenti või tekitades mudaseid lohke. Seisev vesi võib põhjustada hallitust ning muuta õueala ebameeldivaks ja raskesti hooldatavaks.

❌ Muldkihi vajumine ja ebatasasus – Aja jooksul muld vajub, eriti uusarendustes, kus pinnas ei ole veel täielikult stabiliseerunud. Samuti võib vihmavesi mulda ära uhtuda, jättes õued ja aiad ebatasaseks. See põhjustab lohke, halvemat murukasvu ja struktuuride vajumisi.

