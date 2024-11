Laserepilatsiooni võlu: Kuidas jäädavalt karvadest vabaneda?

Kas oled väsinud pidevast karvaeemaldusest? Kulutad igakuiselt aega ja raha vahatamisele või raseerimisele? Laserepilatsioon tehnoloogia pakub püsivat lahendust – pärast täielikku kuuri võid vabaneda soovimatutest karvadest kas lõplikult või piirata karvaeemalduse vajaduse vaid paarile korrale aastas. Medemis kliiniku esteetilise meditsiini õde Mari-Liis Sootalu selgitab, miks laserepilatsioon on eelistatud ja kuidas see täpselt toimib.

Kuidas laser karvu eemaldab?

“Laserepilatsioon kasutab selektiivse fototermolüüsi põhimõtet,” selgitab Sootalu. “See tähendab, et laserkiir sihtib täpselt karvas sisalduvat melaniini ehk pigmenti. Kui laser karva tabab, muutub valgusenergia soojuseks, mis kahjustab karvafolliikuli rakke nii põhjalikult, et need kas lõpetavad karva kasvatamise või muudavad karva oluliselt peenemaks.”

Miks valida Medemis kliinik?

Medemis kliinikus kasutame karvaeemalduseks tipptasemel laserseadmeid. “Meie seadmed on väga võimsad ja täpselt reguleeritavad,” räägib Sootalu. “See võimaldab meil saavutada parimaid tulemusi minimaalse arvu protseduuridega.”

Meie eelised:

– Protseduurid viivad läbi meditsiinilise haridusega spetsialistid

– Kasutame uusima tehnoloogiaga laserseadmeid

– Personaalne lähenemine igale kliendile

– Põhjalik konsultatsioon enne protseduure

Millised tulemused võid oodata?

“Uuringud näitavad, et laserepilatsiooni kuuriga saab edukalt eemaldada kuni 90% karvadest,” kinnitab Sootalu. “Parimad tulemused saavutavad inimesed, kellel on hele nahk ja tumedad karvad, sest siis on kontrast kõige suurem.”

Pärast edukat kuuri:

– Karvakasv kas peatub täielikult või

– Karvad muutuvad peeneks ja peaaegu märkamatuks

– Võimalikud minimaalsed hooldustöötlused kord-paar aastas

Millest koosneb laserprotseduuri kuur?

“Tavaliselt piisab 6-8 laserepilatsioon protseduurist, mida teeme 4-6 nädala tagant,” selgitab Sootalu. “See intervall on oluline, sest nii tabame karvu nende aktiivses kasvufaasis, mil ravi on kõige efektiivsem.”

Juba pärast esimest protseduuri näed muutust – karvakasv aeglustub ja karvad muutuvad peenemaks. Täielik tulemus avaldub kuuri lõpuks, tavaliselt 6-8 kuu jooksul.

Mõned praktilised nõuanded

“Enne protseduuri on paar olulist asja, mida peaks meeles pidama,” jagab Sootalu soovitusi:

– Ära päevita vähemalt kaks nädalat enne protseduuri

– Väldi isepruunistuvaid tooteid

– Raseerimine on lubatud, aga mitte vahatamine ega epilatsioon

– Pärast protseduuri kaitse nahka päikese eest

Kellele laserepilatsiooni ei soovitata?

Laserepilatsioon ei ole lubatud:

– Raseduse ja imetamise ajal

– Kui nahal on aktiivne herpes

– Tätoveeritud nahal

– Teatud ravimite kasutamise ajal

Miks valida professionaalne laserepilatsiooni kliinik?

“See on investeering, mis tasub end ära,” kinnitab Sootalu. “Professionaalne laserepilatsioon seade ja kogenud spetsialist tagavad parima tulemuse minimaalse ajaga. Lisaks on protseduur ohutu ja kontrollitud.”

FOTO: tootja

Järgmine samm

Kui soovid teada, kas laserepilatsioon on sinu jaoks õige valik, broneeri konsultatsioon Medemis kliinikus. Meie spetsialistid hindavad sinu naha ja karvade seisukorda ning koostavad personaalse raviplaani.

“Üks asi on kindel,” lisab Sootalu, “kui oled väsinud pidevast karvaeemaldusest, on laserepilatsioon üks parim pikaajaline lahendus.”

—

*Artikli autor on Medemis kliiniku esteetilise meditsiini õde Mari-Liis Sootalu. Artikkel põhineb kliiniku spetsialistide kogemustel ja teaduslikel uuringutel.*