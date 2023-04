Parim teenindus e-kanalites on Eesti inimeste hinnangul internetipankades: esikolmikus on LHV, Swedbank ja Coop Pank. Neile järgnevad apteegid: Apotheka ja Südameapteegi e-poed.

NPS soovitusindeksi uuring kaardistab, kuivõrd soovitaksid inimesed erinevaid ettevõtteid, mille teenindusega veebis nad on viimasel ajal kokku puutunud, oma sõpradele ja tuttavatele.

„Mitmetes valdkondades puutub klient ettevõttega kokku peamiselt veebikeskkonnas – tihti peame enne natuke mõtlema, kui suudame meenutada, millal viimati käisime füüsiliselt näiteks pangakontoris või telekomettevõtte esinduses,“ rääkis Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko. “Ettevõtetel on oluline panustada veebikeskkondade kasutajamugavusse, et veebipoodides, rakendustes ja iseteeninduskeskkondades sujuks kõik kiirelt ja ladusalt,“ lisas ta. Enim kasutatakse pankade, telekommunikatsioonifirmade ning pakiveoettevõtete e-keskkondi.

Teeninduskogemust veebikeskkondades kaardistati tänavu üheksas valdkonnas: internetipangad, apteekide e-poed, pakiveofirmade ning telekommunikatsiooni iseteeninduskeskkonnad ja kodulehed, taristuettevõtete iseteeninduskeskkonnad ja kõnekeskused, kindlustusfirmade iseteeninduskeskkonnad, tanklate ning reisijateveofirmade veebilehed ja rakendused ning toidukaupluste e-poed.

Sarnaselt eelmisele aastale võidutsesid esikolmikus internetipangad, kuid esikümnesse mahtusid veel apteekide, reisijateveo, taristuettevõtete ning tanklate veebikeskkonnad. Pärast eelnimetatud internetipanku ja apteeke järgnesid Lux Expressi koduleht, Eesti Gaasi kõnekeskus, Neste mobiilirakendus ning Neste veebileht ja kümnendal positsioonil on SEB internetipank.

Kindlustusfirmade iseteeninduskeskkondade seas on hinnangud suuresti ligilähedased viiel tugevaimal, kuid esipositsioonil on Seesami iseteeninduskeskkond. Pakiveoteenuste seas on liidriks Smartpost.ee/Itella.ee lehekülg. Telekommunikatsioonis on tugevaim soovitusindeks Tele2 iseteeninduskeskkonnal ning jaekettide e-poodide seas on liidriks sarnaselt eelmisele aastale e-Selver.

Eesti suurimate teenindusettevõtete soovitusindeksi NPS (net promoter score) uuring mõõdab reaalsetel kogemustel põhinevat soovitushinnangut. Uuring toimus 13–28.03.2023 ja selles osales 2091 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.