Sarikapärja võtsid hoonelt maha Matek AS projektijuht Tõnu Kattai, Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor Anneli Laamann, Harku vallavanem Katrin Krause ja Matek AS juhatuse esimees Sven Mats. Foto Arno Mikkor

„Juulis panime Vääna-Jõesuu lasteaiahoonele nurgakivi. Nüüd täname ehitajat sarikapeoga. Maja saab nagu vaja!“ Nii kõneles kokkutulnuile reedel, 15. septembril Harku vallavanem Katrin Krause.

Harku vallavalitsus ja Matek AS sõlmisid Vääna-Jõesuu lasteaia projekteerimis- ja ehitustööde lepingu möödunud aasta 16. detsembril. Maikuus alustati ehituse ettevalmistustöödega ja juunis algasid vundamendi ja torustike, teede ja parklate ehitustööd.

Valmimas on lasteaed 150 lapsele

Matek AS juhatuse esimees Sven Mats tunnustas ehitusmeeskonda ja kinnitas, et hoolimata ilma viperustest, mis mõnes töölõigus vahepeal hoogu maha võtsid, ollakse töödega siiski järje peal ja maja antakse tähtaegselt tellijale üle.

„Meid nimetati siin kangelasteks. Vallavanem ütles kogunisti, et pole nii kiiresti kerkivat maja näinud. Saladuskatte alla võin öelda, et ehitaja jaoks on see ehitus vastikult aeglaselt läinud. Aga võtmed anname veel sellel aastal üle. Nagu lubatud,“ kõneles Matek AS juhatuse esimees Sven Mats, kinnitades, et firmal on tellimuste raamat lahti, järgmised hooned ehitatakse kiiremini.

Vääna-Jõesuu lasteaed kerkib kooli kõrvale. Hoone on kahekorruseline. Kande- ja fassaaditarindite põhiline ehitusmaterjal on puit. Hoone sirgjooneline arhitektuur ja puidust konstruktsioonid sobivad ümbritsevasse loodusesse. Ehitaja on ehitanud nii, et ka põlised männid lasteaia territooriumil on kasvama jäänud. Tulevane lasteaed on planeeritud kuue rühmaga ja vajaduse korral saab veel osa ruume ümber planeerida ühe väiksema rühma jaoks. Uues lasteaias on kohti umbes 150 lapsele.

Töötajad saavad uues majas tänapäevased töö- ja puhketingimused. Uue lasteaia ehitusega korrastatakse ja haljastatakse kogu lasteaia territoorium, luuakse ajakohane õueala koos spordi- ja mänguvahenditega. Lasteaed valmib lõplikult tuleval kevadel.

Kiili lasteaed valmis koostöös eraettevõtjatega

„Kiili vald on lasterikas vald. Lasteaedasid oli meil seni neli. Täna avame Kiili alevi servas veel ühe, lasteaiakoha saavad 115 lasteaialast, ligi 30 lapsele on koht lastehoius.“ Nii kõneles Kiili vallavanem Aimur Liiva 27. septembril Kiili alevis uut lasteaeda avades. Vallavanem tänas arendajat, Veski Tehnopark OÜ-d ja selle juhatuse liiget Rene Vilot ning projektijuht Lauri Piiskoppi.

Kiidusõnu pälvis ka Kiili Lasteaia direktor Eda-Mai Tammiste, kes suutis kiiresti uude lasteaeda vajalikud inimesed õpetajateks leida, personali komplekteerida leida. Kiidusõnad teenis ära ka vallavalitsuse nõunik Dagi Dorbek, kes vallavalitsuse poolt projekti koordineeris.

„Kiili arengukava järgi pidi lasteaed esmalt tulema kiiresti kasvavasse Vaela külla. Kuna Kiili on väga kiiresti kasvav ja arenev, tuli leida veel täiendav võimalus lasteaiakohtade tekkeks. Alguses plaanisime lastele hoiukohti juurde rajada, aga siis tekkis mõte juba lasteaiast,“ kõneles Dagi Dorbek.

Kiili arengukava järgi pidi lasteaed esmalt tulema kiiresti kasvavasse Vaela külla. Kuna Kiili on väga kiiresti kasvav ja arenev, tuli leida veel täiendav võimalus lasteaiakohtade tekkeks.

Kiili vald kuulutaski välja riigihanke, kuhu kvalifitseerus vaid Veski Tehnopark OÜ pakkumine. Arendusega tegeleval ettevõttel oli kinnistu lasteaiale sobivas kohas. Läinud aastal sõlmiski vallavalitsus Veski Tehnopark OÜ-ga lepingu, mille järgi arendaja pidi hoone projekteerima ja ehitama. Ja vald hoone rendile võtma.

„See säästis Kiili valda liigsest laenukoormusest kuna planeeritud Vaela lasteaia ehitus algas samuti mõned kuud tagasi,“ sõnas Dagi Dorbek. Kiili vald ongi nüüd Veski Tehnopargilt lasteaiahoone kümneks aastaks rendile võtnud. Grupi üks omanikke, juhatuse liige Rene Vilo kinnitas, et lasteaed on rajatud pika perspektiiviga. Hoone maksumuseks kujunes üle kolme miljoni euro.

Rene Vilo. Foto Ülo Russak

„Kümne vallale renditud aastaga ehitus ennast veel ära ei tasu, aga see ongi pikemaajalisem investeering. Pärast rendi lepingu lõppemist võime seda pikendada. Või sõlmime lepingud eralastehoidudega, maja on projekteeritud ja ehitatud spetsiaalselt lastele. Ega Kiili vallast lapsed ei kao,“ oli Rene Vilo kindel.

Kuulati ära ka minikontsert, mille andis rühm Sajajalgsed. Siis said kokkutulnud tutvuda uue lasteaiaga. Ruumid, kus äsja oli lõppenud sisustamine, särasid oma pastelsetes toonides . „Maja on nagu päikene, rõõmustab suur ja väikene,“ võttis Kiili lasteaia juhataja Eda-Mai Tammiste nähtu kokku. „See on hea näide omavalitsuse koostööst erasektoriga,“ arvas Kiili vallavanem Aimur Liiva.