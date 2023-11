NEXPO Tallinn on Greentech Week i üks alaüritus. Lisaks toimuvad samal nädalal Tallinnas GreenEST Summit, Cleantech Forum Europe, Smart Cities Convention, Green Governance Conference ja Balanced Economy Forum.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on üritus kõige värskemate ja lennukamate ideede kohtumispaik, mis tutvustab Eestit uuendusmeelse ettevõtluse arendamise ning innovatsiooni kasvulavana. „Meie tugevus on väiksus, paindlikkus ja ühiskonna tehnoloogiline avatus, mis toetab uudsete lahenduste väljatöötamist ning rakendamist. Innovaatilised rohetehnoloogiaid mõjutavad üha rohkem ka Tallinna linnaruumi arengut,“ märkis Kõlvart.

Lisaks saab NEXPO Tallinna lavadel nelja päeva jooksul kokku nautida üle 40 tunni kaasahaaravat programmi. Toimuvad põnevad debatid, inspireerivad paneelarutelud ja ettekannetega astuvad üles valdkonna tõelised tipud. „Teemadering on lai ja kindlasti leiavad kõik soovijad endale kuulamiseks ning kaasamõtlemiseks meelepärase – olgu selleks tehnoloogia mõju linnaruumile, droonitehnoloogia rakendusvõimalused transpordis, vesiniktehnoloogia edusammud, ringmajanduse värskemad saavutused või hoopis plastijäätmete käitlemise väljakutsed Läänemere regioonis,“ tõi Joost välja üksnes mõned näited.

„NEXPO Tallinna külastajad saavad Euroopa rohelise pealinna aasta tähtsündmusel oma silmaga näha ja käega katsuda kõige ambitsioonikamaid tulevikulahendusi. Näituse mastaap on Eestis ja kogu regioonis erakordne ning kohalikele elanikele on koju kätte toodud võimalus tutvuda tärkavate globaalsete megatrendidega,“ sõnas NEXPO Tallinna koordinaator Teele Joost.

Jätkusuutlikumale tulevikule pühendatud näitusealal on esindatud ligi 80 eksponenti. Kõik huvilised saavad tutvuda innovaatiliste toodete ja teenustega, mis mõjutavad tuleviku linnaruumi ning loovad inim- ja keskkonnasõbralikumat elukeskkonda. Näitusel osalevad ettevõtted nii Eestist kui ka naaberriikidest, kuid samuti näiteks Itaaliast, Saksamaalt ja Lõuna-Koreast.

