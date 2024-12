Jõuluaeg paneb mõtlema neile, kelle jaoks tuleb rahuaeg teisiti. Neile, kes ei saa paratamatult pühi koos perega veeta ning vajavad toetust ja abi. Seekord rääkis pühade tulekust Lootuse küla tegevjuht Raiman Kukk (pildil) ja MTÜ Naerata Ometi juhatuse liige Heiki Lutschan.

Millega tegelevad Lootuse küla ja MTÜ Naerata Ometi?

Raiman Kukk (R): Lootuse küla on mittetulundusühing, mille eesmärk on sotsiaalselt vähekaitstud ja probleemsete inimeste – alkoholi- ja narkosõltlaste – võõrutamine, rehabiliteerimine ja abistamine tavaühiskonda naasmisel. Need, kes meie juures elavad, on väga suures sõltuvuses, mille tõttu puuduvad neil peresuhted või ei ole need enam väga head. Oleme neile viimane võimalus, et peresuhted taastuksid, samas on nad üks osa meie kogukonna perest.

Osa inimesi on pikalt vanglas olnud, 20–30 aastat, termin „perekond“ on nende jaoks täiesti uus teema, aga juba esimesest päevast alates on ta üks osa meie perest. Kõik Lootuse küla töötajad on ka ise tulnud kunagi siia abi saama, mäletame seda esimest päeva ja tunnet väga hästi ning elame ka ise oma peredega siinsamas.

Heiki Lutschan (H): MTÜ Naerata Ometi on olnud lootuskiireks Eestis elavatele peredele ja lastele, kes vajavad abi. Meie missioon on hoolitseda nende eest, kes on jäänud oma murega üksi. Oleme olemas selleks, et täita riigi jäetud tühimikku abivajavate perede, erivajadustega laste ja meditsiiniliste probleemidega inimeste jaoks. Elutähtsat abi osutades aitame neid, kes on jäänud elu hammasrataste vahele ja on hädas väljapääsu leidmisega. Meie eesmärk on kaastundlik lähenemine.

Riigi tugisüsteem jätab erivajadusega lapsed pahatihti tähelepanuta. Suuname oma jõupingutused selleks, et aidata peresid, kes on raskes majanduslikus kitsikuses ega suuda tagada lastele seda, mis täisväärtuslikuks eluks vajalik. Samuti aitame peresid, kes kannatavad suure finantsilise koorma all, pakkudes abikätt peamiselt vajalike asjade kinkimisega, mida saab käega katsuda.

Jõulurõõm peab jõudma kõigini ja igaüks saab kaasa aidata!

Meie toetusprogramm laieneb nii lastele kui ka täiskasvanutele, kes seisavad silmitsi meditsiiniliste väljakutsetega, pakkudes tuge näiteks taastusravi ja välismaal aset leidvate operatsioonide rahastamisel. Kuigi me ei saa ise igat projekti toetada, oleme alati olemas, et pakkuda teavet, nõu ja juhendamist erivajadustega lastele ja nende peredele. Püüame suunata ühiskonna tähelepanu probleemidele, mis puudutavad erivajadustega lapsi ja vaesunud peresid. Aitame luua ühiskonda, mis on hoolivam, teadlikum ja sallivam.

Kuidas valmistute jõuludeks?

R: Jõulud on pere aeg. Meie pakumegi elanikele ja programmis osalejatele küla abi ja perekondlikku hoolt. Detsembri alguses on meil alati kaunistuspidu eraldi klassiruumis. Ehime selle üheskoos ära ja toome metsast kuuse, mille samuti koos ära kaunistame.

Igal aastal on meil üks tegevustest piparkoogimaja meisterdamine – iga grupp teeb oma maja ja pärast valime võitja. Paljude jaoks on see esimene aasta, kus nad jõule peavad ja võib-olla meenub neile lapsepõlv. See on emotsionaalne aeg ja loomulikult me toetame inimesi, oleme nende kõrval, loome uusi ja häid mälestusi.

Meil on siin oma kirik ja kogudus, seal toimuvad advenditeenistused. Iga kord on erinevad kõnelejad, teemadeks rõõm, rahu, usk, lootus, armastus. 2. advendil on meil programmi lõpetamine, sel aastal on lõpetajaid kokku 17, mis tähendab, et need, kes tulevad keemilisest sõltuvusest abi saama, on õigel teel. Lõpetanutest on täiesti kained 67%, selleni on viinud aga raske tee – iga päev on kell kuus äratus, õppimine, töö ja distsipliin. See on suur pingutus ja julgustus teistele, kes on veel programmi läbimas. Ka nemad unistavad, et saaksid võtta vastu diplomi. Suur rõõm on ka lähedastel, nad näevad muutust inimeses, kes väga katkisena programmi astus.

H: Juba veerand sajandit on MTÜ Naerata Ometi viinud ellu aasta kõige suuremat ja südant rõõmustavamat projekti ,,Jõulunaeratus“, mille käigus viiakse kingitusi ja jõulurõõmu haiglate lasteosakondadesse üle Eesti. Teeme juba kuuendat aastat koostöös heade Eesti ettevõtjatega kingitusi asenduskodudes olevatele lastele ning Naerata Ometi MTÜ-ga koostööd teinud abivajavate perede lastele ja aitame täita nende jõulusoovid.

Lisaks peame meeles ka tublisid haiglate ja asenduskodude töötajaid ning teeme ka neile sümboolsed kingitused tänutäheks selle tubli ja ennastsalgava töö eest aasta jooksul. Meie jõuluvana koos tublide päkapikkudega käib kingikotiga kõikides lastehaiglates ja asenduskodudes üle Eesti – sel aastal 18., 19., 20. ja 21. detsembril. Kokku saavad kingitused 300–400 haiglates viibivat last ning täidetakse 200–300 lapse personaalsed kingisoovid.

Jõulud on kõikide laste jaoks üks oodatumaid ja rõõmsamaid aegu – nii nendele, kes saavad jõulud veeta koduseinte vahel kui ka neile, kes peavad jõulud veetma haiglas või kes võtavad jõulud vastu mõnes hoolekandeasutuses. Kõik Eesti haiglad ning hoolekandeasutused teevad väga tänuväärset tööd ja seda iga päev, samuti ka jõulude ajal. Oleme otsustanud enda meeskonna ning heade toetajate abiga neile omapoolse kingituse teha, viies jõulurõõmu ja kingitusi seal viibivatele lastele ning personalile. Loodame, et saame sellega aidata laste ja ka personali jõulud veelgi rõõmsamaks muuta.

Kuidas saab teie tegevust toetada ja jõulurõõmu suurendada?

R: Meie programmis on hetkel 44 inimest: 12 naist ja ülejäänud mehed. Kui on soov meid aidata, siis suurim abi oleks kingitustest. Kindlasti ei pea need olema midagi kallist ja keerulist – kõige rohkem rõõmu tunneme hügieenitarvete ja muude praktiliste asjade üle. Loomulikult saab meile teha ka annetusi, info selle kohta on kodulehel. Meie tegevus tugineb 70–75% annetustele, püsime tänu Eestimaa lahketele inimestele!

H: Ootame kõiki oma jõuluprojektiga ühinema – teeme koos midagi head ning muudame üheskoos laste jõulud ka sel aastal veidike rõõmsamaks!

Koos kingituste, transpordikulude ja muude seotud kulutustega on projekti eelarve

20 000 eurot, mida soovime heade toetajate abiga kokku saada. Eelmisel aastal jagasime kokku üle 600 kingituse. Külastasime üle Eestimaa 15 lasteosakonda, lisaks täitsime heade toetajate abiga 60 abivajavate perede laste ja ~200 asenduskodus viibiva lapse kingisoovid.