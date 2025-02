Eesti juhtiv jäätisetootja Premia Tallinna Külmhoone AS alustas koostööd biojääkide ümbertöötlemise ettevõttega EKT Ecobio, kes toodab jäätisevalmistamise jääkidest biogaasi Tallinna bussidele ja põlluväetist.

Ettevõtte tegevjuhi Aivar Ausi sõnul tekib jäätiseliini käivitamise ja seiskamisega alati mingi hulk tootmisjääke, mis ei ole oma temperatuuri või koostise poolest veel päris õige konsistentsiga koorejäätis.

Kui seni saadeti tootmisjäägid utiliseerimisele, siis Ausi sõnul võimaldab partnerlus EKT Ecobioga anda sellele jäätisemassile uus väärtuslik elu.

„Nüüd saadame jäätisetootmisel tekkivad jäägid meist vaid kiviviske kaugusel asuvasse EKT Ecobio tehasesse, kus sellest valmistatakse muuhulgas biogaasi Tallinna elanikke teenindavatele linnaliinibussidele. Ühest tonnist Premia jäätisejääkidest on võimalik toota 116 m3 metaangaasi, millest piisab linnaliinibussil pea 200 kilomeetri läbimiseks,“ rääkis ta.

Premia tegevjuhi kinnitusel on ettevõte vaadanud kriitilise pilguga üle kogu oma jäätisetootmise ja tarneahela, et leida üha uusi võimalusi protsesside jätkusuutlikumaks muutmiseks.

„Toodame Premia tehases Eesti armastatuimat jäätist, meie aastane tootmismaht ulatub üle 5000 tonni. See, et jäätisetootmise keskkonnamõju oleks võimalikult väike, ei ole meie jaoks niivõrd rahalise kokkuhoiu kui põhimõtte küsimus. Samme selleks on astutud mitmeid – näiteks oleme saavutanud suure elektrikokkuhoiu, töötame juba 2021. aastast jäätist vaid rohelise elektriga ning ka meie jäätisepakendid liiguvad üha jõudsamalt täielikult ümbertöödeldava monomaterjali suunas,“ selgitas Premia juht.

EKT Ecobio biogaasitehas toodab kodumaist gaasi peamiselt köögi- ja sööklajäätmetest.

“Biojäätmed on hea tooraine, millest teha keskkonnasõbralikku sõidukikütust. Toidujäätmetes sisalduv väärtuslik energia ei lähe tehases kääritades raisku ning nii on toitained targalt kasutatud. Piimatooted — jäätisetegemise jäägid, mis Premia tehasest meile tulevad, meeldivad bakteritele väga ning on kääritamisel suureks abiks. Kuna EKT Ecobio gaasitehase toodanguna läheb põldudele väetisena tagasi ka digestaat, on see parim ringmajanduse näide üldse,” sõnas EKT Ecobio arendusjuht Kalle Grents.

EKT Ecobio ringmajandusmudeli põhjal tegutsev tehas aitab vähendada ladestamisele suunatavate toidujäätmete kogust, piirates seeläbi taastumatute loodusvarade tarbimist, prügilate täitumist ning jäätmete ladestamisega kaasneva võimaliku keskkonnareostuse tekkimist.

Premia Tallinna Külmhoone on Eesti suurim ja vanim jäätisetootja, mis alustas tegevust 1956. aastal. 200 töötajaga ettevõte on ligi 40% turuosaga Eesti jäätiseturu liider. Premia tooteportfelli kuuluvad armastatud jäätisekaubamärgid Premia, Eriti Rammus, Väike Tom, Regatt ja Vana Toomas, mis kõik valmivad rõõsast koorest ilma säilitusainete ja kunstlike värvaineteta.