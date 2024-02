Lõppenud nädalal asutati Isamaa Jõelähtme osakond. Osakonna neljaliikmelisse juhatusse valiti Renaltini Vilipus, Taivo Virve, Silver Kruus ja Külli Tiidemann.

„Isamaa Harju piirkond on viimase aasta jooksul loonud või taasloonud mitmed osakonnad, et arendada ja laiendada erakondlikku tegevust Harjumaal. 2025. aasta sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste volikogude valimised ning meie eesmärk on panna välja tugevad Isamaa valimisnimekirjad kõigis Harjumaa omavalitsustes, sealhulgas Jõelähtme vallas,“ ütles Harju piirkonna esimees Jan Trei. „Kohalikud inimesed teavad kõige paremini enda kodukandi soove ja muresid ning mul on hea meel, et Isamaa liikmed osalevad rakukeste töös aktiivselt.“

Osakonna juhatuse liige Renaltini Vilipus sõnas: „Jõelähtme osakonna loomine loob eelduse kaasata uusi inimesi heade ideedega, kelle mõtted ja kogemused aitavad arendada Jõelähtme valla elu, kanda isamaalist maailmavaadet ning jõuda 2025. aasta kohalikel valimistel volikogusse ja vallavalitsusse. Meie eesmärk saab olla ainult üks, taastada mõistlik Jõelähtme valla juhtimine ja areng ning hakata osalema vallaelu juhtimise ja kujundamise juures.“

Isamaa Harjumaa piirkonnas on pooltuhat liiget.