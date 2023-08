Õrna ja tundliku nahaga võib mõnikord tekkida täiesti lootusetu tunne, et ükski kosmeetikatoode ei sobi, kõik ärritab ja halvendab naha olukorda. Sellel puhul on hea valik mineraalkosmeetika või siis ka mineraalmeik kui kosmeetika, mis ei tee halba!

Mineraalkosmeetika alused

Kõige lühema seletusena tähendab mineraalkosmeetika seda, et toodetes kasutatavad pigmendid on 100% mineraalsed. Teised lisaained nagu õlid, niisutavad- ja toodet siduvad komponendid jms, on vajalikud toote lõplikuks valmimiseks. Siiski, kõik mineraalkosmeetika brändid ei ole võrdselt head.

Teinekord võib juhtuda, et mineraalkosmeetika nimetuse all müüakse tooteid, mis pole tegelikult ohutud ja puhtad ning sisaldavad ärritavaid aineid. Talk, säilitusained, parabeenid ja vismutoksükloriid on kõige tavalisemad patustajad selles osas. Julgem on eelistada kvaliteetbrändi, mille üheks esindajaks on IDUN Minerals kosmeetika. Näiteks on IDUN Minerals mineraaltolmpuudris vaid neli koostisainet! Ja need ei sisalda parabeene, silikoone ega talki.

Miks valida IDUN Minerals?

Tõesti, kui soovid proovida midagi kindlalt head, uut ja loodussõbraliku, tasub pilk heita kahe venna – Göran and Per Agardh – loodud Rootsi kosmeetikabrändi IDUN Minerals suunas. Võib öelda, et IDUN Minerals kosmeetika annab sulle võimaluse end meikida, teades, et tooted, nii jumestuskreem kui päikesepuuder, kulmupliiats ja huuleläige ning enamgi, on naha- ja keskkonnasõbralikud.

Kõik IDUN Minerals kosmeetika tooted on loodud koostöös ekspertidega ning tähelepanu pööratakse ka keskkonnasõbralikkusele. Rõhk on tootmise kohalikuna hoidmisel, 100% vegan lahendustel ja tootmisprotsessi läbipaistvusel. Ka pakendid on taaskasutatavad ja toodetud Euroopas, mis näitab ettevõtte keskkonnateadlikku suhtumist.

Mineraalkosmeetika uskumatult pikk ajalugu

Mineraalkosmeetika valmistamiseks jahvatatakse vajalikud mineraalid äärmiselt peeneks pulbriks. Kui heita pilk ajalukku, siis just see ongi kõige vanem meigilahendus, sest looduslikke pigmente on sümbolite joonistamiseks või soovitu rõhutamiseks kasutatud aastatuhandeid! Tänapäevane taassünd oli mineraalkosmeetikal 1970. aastatel, teine laine on aga nüüd, mil üha rohkem inimesi soovib kasutada tõeliselt nahasõbralikke lahendusi.

Üldiselt on naha heaolu ja tervise huvides oluline jälgida, mida me nahale kanname. Teadlased on juba pikalt hoiatanud, et nahale kantavad tooted, sh kemikaalid, võivad imenduda läbi naha vereringesse, mis mõjutaks keha tervikuna, mitte ainult seda väikest nahapinda. Just seetõttu on mineraalkosmeetika kujunenud paljude teadlaste, arstide ja teiste tervise ning heaoluga seotud spetsialistide eelistuseks.

Mineraalkosmeetika loob naha ning keskkonna vahele justkui kaitsva barjääri. Eriti tähtis on see linnakeskkonnas, kus on paratamatult rohkem saastet ja lisaaineid, mis kõik ladestub ju meie nahale. Selliselt võtab mineraalkosmeetika endale tõeliselt kaitsva rolli.

Kiputakse arvama, et mineraalkosmeetika dekoratiivkosmeetika ei ole sama särav ja intensiivne, kui tavaline dekoratiivkosmeetika. See võis olla nii varasemalt, ent nüüdseks on tooteid edasi arendatud ja tulemus võib üllatada.

Näiteks IDUN ripsmetušš pikendab ripsmeid vaid paari tõmbega ja lisab intensiivse värvi, ent tänu looduslikele pigmentidele ei ärrita selle kasutamine silmi. Kaunist ja ohutut tulemust pakuvad teisedki IDUN Minerals Eesti tooted, lauvärvidest põsepunani ja rohkemgi veel.

Igal mineraalil oma roll

Kel selja taga ebaõnnestunud kogemus, võib julgelt uuesti katsetada, küsides vajadusel abi Apotheka Beauty eksperdilt. Viimastel aastatel on mineraalkosmeetika maailmas tehtud märkimisväärseid edusamme ning näiteks dekoratiivkosmeetika tooted on muutunud värvilisemaks ja paremini toimivamaks, säilitades samal ajal oma positiivsed omadused.

Ehk on aga huvitav teada, miks toodete koostisest leiab ühe või teise komponendi?

• Vilgukivi peegeldab väga hästi valgust, mis aitab peita iluvigu ning lisab nahale ühtlust ja sära.

• Tsink ja tsinkoksiid aitavad tagada värvide intensiivsuse.

• Tsinkoksiidil on ka antibakteriaalsed omadused, aidates leevendada nahaärritusi ja säilitada naha niiskustaset.

• Titaandioksiid on katvate omadustega, olles sellega täiesti naturaalne päikesekaitse aga muudab ka värvid erksamaks, vähendades läbipaistvust.

• Niatsiinamiid ehk B3-vitamiin rahustab nahka, vähendades punetust ja parandades naha tekstuuri.

• Retinool, mis muutub nahas retinohappeks, on väga hea pooride avaja ja vähendab ebaühtlast pigmentatsiooni.

• Puuviljahapped on looduslikud koorijad, mille tõeline mõju avaldub regulaarsel kasutamisel.

• Raudoksiid tagab maalähedastes toonides pigmendid.

Nagu näha, on paljudel mineraalidel mitu rolli! Mineraalide multifunktsionaalsus laieneb ka toodetesse endasse, sest tihtipeale on ühte toodet võimalik kasutada nii põsepuna, lauvärvi või huuleläikena! Kõik kasutatavad mineraalid on ülipuhtad ja võib olla kindel, et apteekides müügil olevatele apteegikosmeetika, mida on ka IDUN Minerals, toodetele kehtivad veelgi rangemad nõuded ja juhised!