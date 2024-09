Eestihoius lähtub põhimõttest, et iga laenu tagasi maksta suutev inimene peab leidma oma vajadustele mõistliku lahenduse. Kuid enesestmõistetavalt pakume lahenduse ka nendele, kes ilmselgelt tagasi maksta ei suuda – loobu laenutaotlusest ning korrigeeri oma unistusi ja elustiili.

Tunneme suurepäraselt Eestis tegutsevate pankade tugevusi ja nõrkusi, mistõttu pakume kõigile klientidele võimaluse saada parimatel tingimustel laenu, arvestades iga üksiku inimese eripära. Eestihoiuse pikk ajalugu annab meile kindlustunde, et suudame vältida ühistutes varem tehtud vigu.

Ühistu raha ringleb Eestis. Me kaasame laenude maksmiseks ainult kohalikku raha, sest välisvahendeid ei tohi ühistu kaasata. Kaasame eestlaste säästusid, laename eestlastele ja kasum jääb eestlastele.

Harjumaa kujutab nii investorile kui ka finantsasutusele Eesti kõige viljakamat tegevuspiirkonda, kus laenu ja tagatisvara väärtuse suhe on parem kui kusagil mujal.

Igatahes näib riigivõlakirja ostmine parema lahendusena kui raha kogumine madratsisse või arveldusarvele. Säästmisest üksi ei piisa, sest inflatsioon lausa õgib säästusid. Turvalise investeeringuga tagatakse, et inimese kogutud vara väärtus vähemalt säilib.

Jaeinvestorid märkisid riigi võlakirju keskmiselt 3973 euro väärtuses. Tegemist on ligikaudu sama summaga, mida keskmiselt investeerivad Eestihoiuse liikmed oma koduühistusse.

Võlakirja puhul tuleb arvestada, et saad tagasi sama palju, kui sisse panid. Kui paigutada näiteks 100 eurot kümneks aastaks riigi võlakirjadesse 3–4-protsendilise keskmise tootlusega, saad tagasi ligi 150 eurot. Statistikaameti arvestuse kohaselt oli 2013. aastal eestlase 30 päeva minimaalsete kulutuste suurus ligi 92 eurot, 2023. aastal ligi 148 eurot.

Tähtajaline hoius on üks parimatest ja riskivabamatest viisidest oma raha kasvatamisel ja see sobib inimesele, kes soovib oma säästusid kaitsta inflatsiooni eest. Kui paigutad tähtajalisele hoiusele kaheks aastaks 4000 eurot, siis brutointressiga 5,9 protsenti teenid 472 eurot.

Tähtajaline hoius on meie ühistus kõige kõrgema intressimääraga investeering. Investeerida võib nii lühiajaliselt kui ka pikemaks perioodiks. Meie personaalne ja paindlik lähenemine võimaldab teil intressitulu kätte saada vastavalt oma soovile kas iga kuu, kvartalipõhiselt, igal aastal või siis tähtaja lõppemisel.

Ühiskonna tugevdamine ja kindel intress, mis veensid üle 7300 väikeinvestori soetama 3,3-protsendilise intressiga 29 miljoni euro väärtuses riigivõlakirju, sobivad väikeinvestorile argumendiks, et hoiustada raha ühistus.

Äsja emiteeritud riigi võlakirjade ostmist kandnud veendumus, et tegemist on patriootliku sammuga, millega tõstetakse Eesti riigi väärtust, kattub hoiu-laenuühistute eesmärkidega.

