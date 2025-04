Kuna tegemist on ülimalt spetsiifiliste probleemidega, siis toimetus seda vaidlust rohkem ei jätka. Küll aga jätkame uudistega nii aku- kui ka salvestusjaamade ehitamisest

Lisaks on akude salvestusmahu maksumus üle kolme korra kallim kui vesisalvestil ja akud on kuni kümme korda lühema elueaga kui vesisalvestid, mistõttu akude suuremahulise kasutuselevõtuga ei kaasne vesisalvestiga võrreldavalt elektrihindade alanemist tarbija jaoks. Paldiski vesisalvesti alandab aga KPMG koostatud kasude analüüsi alusel Eesti tarbijate elektrihindasid rohkem kui 130 miljonit eurot aastas. Ka kaasneb akude kasutamisega sõltuvuse suurendamine kriitilistest mineraalidest ning sellega seoses Hiina majandusest.

Ka väidab Peep Siitam, et akujaamu ja vesisalvesteid ei saa võrrelda järgmistel põhjustel. Lühiajaline salvestus (akud) on vaid süsteemiteenuste osutamiseks ning päikse- ja tuulejaamade tiputootmise nihutamiseks mõeldud tehnoloogia. Pikaajaline salvestus tagab lisaks süsteemiteenustele ja paaritunnisele „tipu nihutamisele“ ka sama efektiivselt varustuskindlust kui riikidevahelised ülekandeliinid (näiteks Estlink 3), gaasijaamad või teised soojusjõujaamad.

