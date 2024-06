Harju maakonna 16-s gümnaasiumis on sel aastal kokku 118 medaliga lõpetajat. 55 õppurit on välja teeninud kuld- ja 63 hõbemedali.

Kõige rohkem ehk 28 medalit said Jüri gümnaasiumi õpilased – 16 kulda ja 12 hõbemedalit. Järgneb Viimsi gümnaasium, kus on 25 medaliga lõpetajat. Saue riigigümnaasiumis on 14 medalisti.

Harjumaa omavalitsuste liidul on traditsioon tunnustada maakonna parimaid lõpetajaid ja nende klassijuhatajaid, juhendajaid, õpetajaid, mentoreid. Sel aastal toimub tänusündmus Tallinna vanalinnas 11. juunil.

Harjumaa medaliga lõpetajad koos õpetajatega:

Jüri gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Agnes Oks, Clara Marin Johnson, Elizabeth Liiv, Gregor Pilman, Kennart Sander Rahuoja, Kristella Kempi, Laureta Tammepõld, Markus Kõllamets, Merili Ivask, Mona Liivamägi, Nora Eliisa Hinnov, Oliver Saame, Rasmus Sirkel, Reelika Liiv, Virgo Teos.

Hõbemedali pälvisid: Andreas Ahi, Christopher Gutmann, Elisabet Eha, Elisabeth Laanemets, Enely Jakovleva, Georg Hinrikus, Gerda

Karu, Ireen Metspalu, Jan Kristofer Kompus, Kleer Tupits, Maria-Johanna Jõemets, Marit Heimonen.

Klassijuhatajad: Inna Erik, Liia Hokkanen, Liina Viirsalu ja Anneli Aasmäe-Pender.

Keila kool

Kuldmedaliga lõpetasid: Helena Erm, Isabel Haiba, Silver Kasemets, Kadri Käpa, Karola Kruusement.

Hõbemedali pälvis Mirteli Pellmas.

Lennu juhendajad Raili Haugas ja Inga Kangur.

Kiili gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetas Käroli Kütt.

Hõbemedali pälvisid: Elis Sala, Karmo Varatu, Maia Kaunispaik, Marie Randala.

Klassijuhatajad Triinu Tischler ja Janika Lainemäe.

Kose gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetas Kirke Savitsch.

Hõbemedali pälvis Eliisabet Filatov.

Klassijuhataja Sigrid Kaju.

Kuusalu keskkool

Hõbemedali pälvisid: Johanna Peensalu ja Taavi Tomson.

Klassijuhataja Kertu Priilinn.

Loo keskkool

Hõbemedali pälvisid: Eliise Marie Kuusk, Hannes Vahersalu, Moonika Voitka.

Klassijuhataja Piret Kelgo.

Maardu gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Artemi Kolesnik ja Artjom Dmitriev.

Hõbemedali pälvisid: Diana Saskevich, Jekaterina Komaldinova, Vladimir Krehhov.

Klassijuhatajad Anne Hindpere-Raudsik ja Ljudmila Boitšenko.

Paldiski ühisgümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Maarius Sild, Oliver Andreas Põldre, Veronika Prihhodko, Adriana Kiviselg.

Klassijuhataja Riina Talvik.

Saku gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Liisel Langeberg, Liisi Rump, Marin Raba, Paul Kang, Rebeka Kand, Sandra Tarlap.

Hõbemedali pälvisid: Kadri Rätsep-Rosljuk, Kirke Metsvahi, Markos Vilu, Miia Polding, Petra Laur, Sandra Paas, Sten-Marten Zuts.

Klassijuhatajad: Helina Ailt, Merli Paasik ja Tatjana Luich.

Saue riigigümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Alexandra Vall, Berit Laar, Eliise Marie Junkur, Laura Kristiina Edesi, Mia Johanna Paas, Mia Marleen Oruste, Priidik Kiilberg, Tuule Mari Kuningas.

Hõbemedali pälvisid: Edeli Hain, Katrina Maria Uurits,Lisette Oja, Mathias Treiel, Mirjam Pormeister, Rosanna Elisa Rikka.

Mentorid: Jana Aid, Eliko Kõiv, Oliver Hoole, Kadri-Epp Teemant ja Henri Ojaperv.

Tabasalu gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Claudia Hallik, Elsbet Helena Kask, Hannah Mänd, Maksim Budanov, Mia Lisett Meringo, Mia Tiare Vahi, Rico Praks.

Hõbemedali pälvisid: Daniil Šnurov, Katerin Matvejeva, Lee-Ann Järvis, Oskar Ojamäe, Triinu Rior.

Mentorid: Marika Turb, Gled-Airiin Saarso , Ingrid Mäesalu, Kristi Jaason ja Liis Raudvere.

Viimsi gümnaasium

Kuldmedaliga lõpetasid: Artur Tamm, Daniel Kiwan, Emma Ney, Kadri Allas, Karina Polevaya, Liisa-Lotta Kaldma, Merli Raudsepp, Rebeka Järve.

Hõbemedali pälvisid: Arlene Advelk, Brita Melinde Ploom, Eliise Lepp, Karmen Tarro, Kristel Teeväli, Laura Maria Tolppa, Laura Mihkelson, Laura-Liis Uussaar, Lotte Puusepp, Maria Rohumaa, Markos Kanepi, Marleen Puuström, Martin Erki Kähr, Mirtel Põlluäär, Mona Bronzov, Natali Sigijane, Richard Pallon.

Mentorid: Maarja Urb, Rain Jääger, Reesi Kuslap, Mery Rosenberg, Liisi Kaljo, Kirsi Rannaste, Ave Ojasoon, Kaidi Kolsar Matthijs Quaijtaal ja Marlene Suits.

KOMMENTAAR

Tublil tulemusel mitu põhjust



Kristel Kook-Aljas

Kristel Kook-Aljas,

Jüri gümnaasiumi õppejuht

Nii suur medalistide arv on ka meie koolile üllatus: eelmisel õppeaastal oli kuus kulda ja üheksa hõbedat (lõpetajaid kokku 73). Üle-eelmisel aastal oli samuti kuus kulda ja üheksa hõbedat (lõpetajaid kokku 82). Sellel õppeaastal on medalistide hulk tõepoolest suur – 81 lõpetajast saab kulla 16 ja hõbeda 12 õpilast.

Medalit ei ole võimalik saada, kui pingutad vaid 12. klassis. See lend on tõesti tugev ja noored on pingutanud alates 10. klassist. Eelmisel ja üle-eelmisel õppeaastal oli nende hulgas väga suur arv neid, kes said kiituskirja väga heade õpitulemuste eest. Nad olid sellel õppeaastal ka usinad, kasutamaks võimalust uuesti sooritada üks kuni kaks kursust eelnevatest õppeaastatest.

Õpetaja poole pealt vaadates: pedagoogid on hakanud rohkem lähtuma õppimist toetava hindamise põhimõtetest. Kui õpilane kasutab tõhusaid õpistrateegiaid, eesmärgistab ja analüüsib õppimist, reflekteerib, leiab enda arengukohad ning soovib näidata, et tema teadmistes on toimunud areng, siis antakse õpilasele ka võimalus selle tõestamiseks.

Oma rolli on kindlasti ka sisseastumiskatsetel, sest konkurents on olnud viimastel aastatel tihe; ühele gümnaasiumikohale on kandideerinud umbes kolm õpilast.

Igal juhul oleme oma õpilaste üle uhked.