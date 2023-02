Euroopa regulatsioonid võivad olla mõnikord väga lõdvad – jalatsi üksikuid osi saab toota kõikjal maailmas, kuid niikaua, kuni need on Euroopa Liidus kokku pandud, võib lõpptootel olla märgis „Made in Europe“.

Mitte Haixiga! Kui Haixi jalatsil on kirjas „Made in Europe“, siis garanteerime, et see on toodetud 100% Euroopas. Sellesse on palju investeerinud: peakontorisse Baieris, tootmisüksusesse Horvaatias (kaasaegseimasse jalatsivabrikusse maailmas) ning suurde logistikakeskusesse Mainburgis.

Kuidas hoiab Haix sinu jalga?

• Vähendab survet jalgadele ja tagab suurepärase löögisummutuse.

• Tald ja selle muster annavad Teile suurepärase pidamise igal maastikul.

• Gore-Tex tehnoloogia hoiab jalad kuivad ning jalatsi konstruktsioon tagab piisava õhuringluse.

• Ennetab jalgade väärasendit, toetades jalga sealt, kus see kõige tähtsam on.

• Optimaalne jala juhtimine mõjutab lihaste tasakaalu üle terve keha.

• Keskendub funktsionaalsusele, sobivusele ja loomulikult jalaohutusele.

• Arvesse on võetud kandjate erinevad nõuded – eriti ülim kandmismugavus.

Pikad tunnid jalgadel, kuid valu puudub

Intensiivne ja laiahaardeline uurimis- ja arendustöö on vorminud Haixidest ideaalse sobivusega jalanõu. Süstitud vahuga vahetald pehmendab iga Teie sammu ning tallakaare lisatugi toetab Teid ka siis, kui kannate suuremaid raskusi. Viimane mudel, Connexis, toob kandjateni haruldase lisaväärtuse – nende vabaaja jalanõude tald on päka juures veelgi tasasem, mis tähendab, et varbad ei ole külgedelt kramplikult kokku surutud, vaid puhkavad oma loomulikus asendis.

Funktsionaalsed jalanõud igapäevaseks kandmiseks või töötegemiseks

Sportlik disain, kergus ja turvaelemendid teevad Haixidest usaldusväärsed jalanõud ehitusobjektidel, ladudes, matkates või vabal ajal. Haixi erinevates jalanõudes on ühendatud kvaliteet ja kogemused – tööjalanõude, vabaaja, matkamise ja taktikalisest valdkonnast.