Endine sovhoosikontor renoveeriti lasteaiaks

Juulikuu viimasel päeval avati Harku vallas Tabasalus taas lasteaiahoone. Uues lasteaias on viis rühma ning kohti kokku 69-le lapsele.

See on teine lasteaed, mis vallas viimase poole aasta jooksul käiku antud. Kevadel toimus pidulik lindilõikamine Vääna-Jõesuu lasteaial. „Kui nii mõneski paigas Eestimaal suletakse laste nappuse tõttu lasteaedu ja koole, siis Harku vallas ehitame neid pidevalt juurde,“ sõnas Harku valla vallavanem Katrin Krause pidulikul avaüritusel.

Renoveeriti endine Ranna sovhoosi kontor

Seekordne lasteaiahoone erinevalt varasematest siiski uus ei ole. 1963. aastal ehitati Tabasalu aleviku südames asuvasse parki Ranna sovhoosile uus kontorihoone. 30 aastat hiljem, sovhooside lagunemise ja riigivara erastamise käigus, müüdi maja eraomandisse. Viimastel aastatel oli hoone välja renditud erinevatele äriettevõtetele. Omanikul oli plaan renoveerida hea asukohaga maja moodsaks ärikeskuseks.

„Kuna uue kooli ehitamine Tiskresse läheb vallale arvatust märksa kallimaks, siis uut lasteaiahoonet polnud võimalik meil samal ajal ehitada,“ meenutas Harku volikogu esimees Erik Sandla. Aga lasteaiakohti on kiiresti kasvaval omavalitsusel vaja. Siis tekkiski volikogus mõte hoone vallale osta. Pikalt kestnud läbirääkimised lõppesid läinud aastal. Selle aasta märtsis algasid renoveerimistööd.

„Vana maja renoveerimine pole uue ehitamine, igasuguseid üllatusi võib ette tulla,“ meenutas hoone rekonstrueerinud ettevõtte, Harku vallale kuuluva Strantumi juhataja Meelis Härms.

Mahuka uuenduskuuri käigus paigaldati 60 aastat vanale majale uus soojapidav katus, vahetati uksed ja aknad, hoone sai tänapäevase ventilatsiooni, küttesüsteem ühendati kaugküttega. Kogu hoone rekonstrueerimine läks maksma 800 000 eurot. „Samaväärse uue hoone ehitamine maksnuks vähemalt kaks miljonit,“ kinnitas Meelis Härms.

Tänane lastesõim

Kokkutulnud kiitsid rühmatubade kõrgeid lagesid ja heledaid lastesõbralikke värvitoone seintel. Kõikidel rühmadel on riietumis-, mängu- ja magamisala ning pesuruum, samuti õpetaja töökoht ja kööginurk. Kunagise sovhoosikontori suur saal, kus toona vaadati kino ja tehti isetegevust, jäi ka peale maja uuenduskuuri endiselt avaraks kõrge laega saaliks. Tabasalu Teelahkme lasteaia direktor Anneli Laamanni sõnul, kes on ühtlasi ka uue lastesõime juhatajaks, hakkavad saalis toimuma lasteaia peod ja võimlemistunnid. „Lisaks on väga oluline, et saalis on võimalik korraldada tulevikus ka erinevaid kogukonnale suunatud sündmusi. Loodan, et see maja saab olema koht, kus saavad teoks unistused ja tekivad uued sõprussidemed ning kust saab alguse elukestev õpe,” ütles vallavanem Krause lasteaia avamisel.

Igapäevaselt on maja viie uue sõimerühma päralt, mõeldud 69 lapsele. Lapsed võetakse sõime pooleteistaastaselt ja selles hoones on nad kolmanda eluaastani. Siis lähevad lapsed juhataja kinnitusel mõnda teise valla lasteaeda. „Pingutame selle nimel, et saaksime kõigile Harku valla lastele alates pooleteisest eluaastast pakkuda lasteaiakohta,“ sõnas Erik Sandla.

Anneli Laamanni sõnul pakub uus keskkond lastele ja ka peredele mitmekülgseid võimalusi. „Suures kõrgete lagedega saalis saab korralda laulu- ja liikumistunde, aga pakkuda ka ruume beebikoolile ja muusikaringidele. Majal on potentsiaal saada tõeliseks “väikeste laste majaks”,” tõdes Laamann.

Kaasa saavad sellele aidata lastega töötavad pedagoogid. „Õpetajad ja teised vajalikud inimesed on kõik olemas,“ rääkis lasteaia juhataja kokkutulnuile, kogu kaader on komplekteeritud. Siiski tõdes Laamann, et õpetajate saamine sõimerühmadesse on märksa raskem kui lasteaiarühmadesse. „Õpetajad arvavad, et nad ei saa oma koolis õpitud pedagoogiteadmisi ja oskusi nii väikeste peal rakendada. Nii mõnigi pedagoog, kes plaanis tööle tulla, võttis avalduse tagasi, kui kuulis, et tegu on lastesõimega,“ meenutas Laamann vajalike inimeste leidmist.

Praeguseks on aga kogu vajalik pedagoogiline kaader lastesõimel olemas. Kokkutulnuile tutvustasid nad ennast lõbusa lauluga „Karulaane jenka“.

