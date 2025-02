Emakakaelavähk ei anna varajases staadiumis endast märke, kuid just siis on see haigus kõige paremini ravitav. Eestis, kus emakakaelavähk on naiste seas esinemissageduselt teine günekoloogiline kasvaja, haigestub sellesse igal aastal umbes 140-160 naist.

Varajane avastamine päästab elusid – see on riikliku sõel­uuringuprogrammi eesmärk, kutsudes naisi regulaarselt tervisekontrollile.

Mis on HPV?

Emakakaelavähi põhjuseks on enamasti inimese papilloomviirus (HPV), mis levib sugulisel teel. Kõrge riskiga tüved , sh HPV 16 ja 18, võivad tekitada muutusi emakakaela rakkudes. Püsiv nakkus võib aja jooksul viia vähirakkude tekkeni.

Sõeluuringu eesmärk on tuvastada need muutused enne, kui need jõuavad areneda vähiks. Uuringu käigus võetakse emakakaelalt proovimaterjal HPV analüüsiks ning vajadusel tehakse lisauuringud. Tulemused on kättesaadavad digiloos nelja nädala jooksul.

Kes ja kuidas saab osaleda?

Sõeluuringule kutsutakse 30–65-aastaseid naisi iga viie aasta järel. 2025. aastal on sihtrühmas naised, kes on sündinud aastatel 1960, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 ja 1995. Sõeluuring on tasuta kõigile, olenemata ravikindlustuse olemasolust.

Naised ei pea ootama kutset, vaid võivad ise registreerida aja sõeluuringuks Ida-Tallinna Keskhaiglas või tervisekeskuses. Võimalik on teha testi ka kodus.

Mida teha positiivse tulemuse korral?

Kui HPV analüüs on positiivne, tehakse lisaks PAP-uuring, mis hindab rakkude seisundit. Kui esinevad rakumuutused, tehakse täiendavad uuringud, nagu kolposkoopia. Kõik need uuringud on sihtrühma kuuluvatele naistele tasuta, sealhulgas edasine ravi.

Kodutestimine ja kasvav teadlikkus

Kodus testimine on muutnud sõeluuringute korralduse paindlikumaks ja patsiendisõbralikumaks. See võimaldab naistel proovimaterjali ise koguda ja saata analüüsiks laborisse. See sobib eriti neile, kellel on erinevatel põhjustel raske tervishoiuasutusse pöörduda.

Naistearstid rõhutavad, et emakakaelavähi ennetamine on võimalik, kui kombineerida HPV vastast vaktsineerimist ja sõeluuringuid. HPV vaktsiin on Eestis tasuta 12–18-aastastele tüdrukutele ja poistele, pakkudes tõhusat kaitset tulevikuks.

Miks on sõeluuring oluline?

Arstid rõhutavad, et varajases staadiumis avastatud rakumuutused on ravitavad, kuid hilisem avastamine muudab ravi keerukamaks ja vähendab elulemuse võimalusi. Rõõmustav on, et sõeluuringul osalevate naiste arv on viimastel aastatel tõusnud.

„Emakakaelavähil puuduvad varajases staadiumis sümptomid, mis muudab naised selle haiguse suhtes haavatavaks,” selgitab Ida-Tallinna Keskhaigla naistearst dr Külli

Erlang. „Seevastu vähieelsed seisundid on edukalt ravitavad ning nii õnnestub vähki ennetada. Samuti on varajases staadiumis avastatud emakakaelavähk ravitav, hilises staadiumis avastatud vähi ravi on märkimisväärselt raskem ja pikem ja täielik paranemine ei ole sageli võimalik. Sõeluuringul osalemine on kiire ja lihtne võimalus hoida oma tervist.”

Lisainfot leiad terviseameti ja haiglate kodulehtedelt.