Kui oled enese piiramisega väikese summa kõrvale pannud, siis ära torma ummisjalu esimese pakkumise peale. Uuri, kas tegemist on usaldusväärse ühinguga, võrdle erinevate pakkujate tingimusi. Lubatud tulu kõrval tasub ka endale selgeks teha, millistel tingimustel sa oma raha kätte saad ja kas sinu raha kasutamise eest küsitakse lepingu alumises servas väikese kirjaga tekstis näiteks teenustasu.

Säästmiseks tuleb ennekõike muuta tarbimisharjumusi. Ära osta uut autot, mille väärtus langeb salongist välja sõites kümnendiku võrra, kuid automaks muudab ostukulu varasemaga võrreldes palju suuremaks. Viie aasta pärast on auto reeglina sama hea kui uus, kuid rohkem kui poole odavam.

Investeerimine võiks tagada, et vajalikul hetkel saame tagasi vähemalt samas väärtuses raha, mille sisse panime. Kui paigutada näiteks 100 eurot kümneks aastaks 3–4-prot- ­sendilise keskmise tootlusega riigi võlakirjadesse, saad tagasi ligi 150 eurot. Statistikaameti arvestuse kohaselt oli 2013. aastal eestlase 30 päeva minimaalsete kulutuste suurus ligi 92 eurot, 2023. aastal ligi 148 eurot. Raha vähemalt säiliks sellistes tingimustes.

Soovitan mõelda selliselt, et kui suutsin seni tarbimislaenud õigel ajal tagasi maksta, olen suuteline ka säästma. Ära kogu raha arvelduskontole, kus säästud ei teeni arvestamist väärivat intressi. Tavapärasest raha madratsisse kogumisest samuti ei piisa, sest inflatsioon sööb raha täitsa ära.

Tarbimisbuumi ajal soetame kergekäeliselt asju, mida meil kohe vaja ei ole, kuid mille omamine tekitab rahulolu. Praeguses majandussurutises tasub rahulolutunnet luua teadmisega, et asjade halvemaks mineku korral omame mõningast rahatagavara.

Säästa on parem kui tarbida

Tarbimist ja heaolu saab laenu abil hoida ja suurendada. Viimastel päevadel kuuleme, kuidas Eestis hiigelkasumeid teenivad suurpangad räägivad hoiuste intresside alandamisest, sest Euroopa Keskpank kärbib pankadevaheliste laenude intressi. Kuid näiteks kinnisvara soetamisel ei tähenda madalam intress laenuraha paremat kättesaadavust. Isegi korraliku töö ja palgaga inimesed lahkuvad pangast pika ninaga. Pankade käitumisest võib aru saada, sest laenu antakse üksnes eeldusel, et tulevate perioodide jooksul suudetakse sissetulekute ja kulutuste vahe korvata. Majanduses edusõnumeid aga napib.

