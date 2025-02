Kamamisu on veidi erilisem magustoit pidupäevaks! FOTO: Tuuliretseptid.ee autor Tuuli Mathisen.

Kamamisu on veidi erilisem magustoit pidupäevaks! FOTO: Tuuliretseptid.ee autor Tuuli Mathisen.

Meie peres on põlvestpõlve 24. veebruari laud kaetud ikka kama ja kiluga, nii justkui peab olema. Sel aastal näppasin ühe retsepti oma vanaema taignaplekkide ja kortsunud nurkadega vihikust ja teise imehea magustoidu jagamise loa sain lahkelt tuuliretseptid.ee autorilt Tuuli Mathisenilt.

Hakkame sättima!

Vanaema kilupirukad lehttainaga

Vaja läheb:

500 g külmutatud pärmi-lehttainast

3 kõvaks keedetud muna

10 kilufileed

4 kirsstomatit

50 g feta- või parmesanijuustu

1 muna pirukate läikimalöömiseks

peeneks hakitud murulauki viimaseks lihviks

Tee nii:

Sulata pärmi-lehttainas ning rulli see õhukeseks. Lõika ca 8x8cm ruudukesed ja vormi need muffinipanni pesadesse. Haki või riivi keedetud munad peeneks, aseta taignaruutudele. Lisa igale pirukale kilufilee. Lõika kirsstomatid sektoriteks ning jaota pirukatele. Puista peale juust. Pintselda pirukaid lahtiklopitud munaga, et anda neile ilus kuldpruun jume.

Küpseta eelsoojendatud 225°C ahjus 12–15 minutit, kuni pirukad on kaunilt kuldsed. Võta ahjust, puista peale hakitud murulauk ning serveeri soojalt.

Tuuliretseptid.ee kamamisu ehk õhuline tiramisu kamaga

Vaja läheb:

18 savoiardi küpsist

120 ml hästi kanget kohvi

2-3 sl Vana Tallinna likööri

2 dl 35%-list koort

200 g toorjuustu, toasoojana

2 muna, kollane ja valge eraldatud

3 sl rafineerimata roosuhkrut

1 tl vanillisuhkrut

2 sl rukkikama

Toorkakao pulbrit pealeraputamiseks

Rukkilille kroonlehti

Tee nii:

Valmista kange kohv ja sega sinna sisse Vana Tallinna liköör.

Vahusta ühes kausis vahukoor, teises kausis vahusta munavalged näpuotsatäie soolaga. Vahustamise lõpupoole lisa suhkur ja vahusta munavalged kohevaks tugevaks vahuks. Vispelda munakollased lahti. Kalla toorjuust kaussi ja töötle vispli või mikseriga ühtlaseks kreemiks. Lisa vahukoor, munakollane ja kama. Sega läbi. Viimasena lisa munavalgevaht ja õrnalt alt üles tõstes sega mass ühtlaseks õhuliseks vahuks.

Kasta küpsiseid kiirelt kohvi-likööri segusse ja pooled küpsised serveerimisvaagnale. Kui soovid ruudukujulist kooki, siis lao 6 küpsist üksteise kõrvale. Poolita 3 küpsist ja lao küpsisepoolikud eelnevalt vaagnale pandud 6 küpsise otsa, nii et moodustub ruudukujuline küpsisepõhi. Kalla pool toorjuustu-kamavahust küpsisetele ja lao sinna peale siis ülejäänud kohvi-likööri sisse tõstetud küpsised. Kalla peale ülejäänud vaht. Puista läbi sõela peale toorkakaod ja soovi korral ka rukkilille kroonlehti. Lase paar tundi seista, et maitsed ühtlustuksid.