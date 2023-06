Maardu gümnaasiumi lõpetas sel aastal medaliga seitse noort, neist viis pälvisid koguni kuldmedali. Harju Elu küsimustele vastab Erik Lavrov, üks kuldmedaliga lõpetajatest.

Kuna sa hakkasid aru saama, et lõpetad kooli kuldmedaliga?

Pärast 10. klassi viitega lõpetamisest sain ma aru, et mul on kõik võimalused selleks, et lõpetada kool kuldmedaliga. Kõige suuremaks väljakutseks minu jaoks oli seejuures spordi ja õppimise ühendamine. Aga ma sain hästi hakkama.

Mitu õpilast teie klassis medaliga lõpetas?

Meie klass on tõesti kuldne ja seda kahel põhjusel: meil pole hõbemedaliga lõpetajaid ja 12 õpilasest üks neljandik ehk kolm õpilast lõpetasid kuldmedaliga.

Mis oli Sinu lemmikaine?

Algkoolis oli kehaline kasvatus, põhikoolis keemia ning gümnaasiumis matemaatika ja samamoodi ka inglise keel.

Kas oli raske õppida süvendatult eesti keelt?

Ei olnud raske, pärast 9. klassi keelekümblust olen juba harjunud.

Kuhu sa kavatsed minna edasi õppima?

Kuni pole päris täpselt teada, kuhu ma edasi õppima lähen, siis ma sellist infot ei jaga. Kuid eesmärk on teada ja ma teen kõike, et saada sinna, kuhu mu süda soovib.

Mis on Su hobid, millega tegeled vabal ajal?

Ma olen helistuudio omanik ning kontsertide korraldaja. Palju aega veedan jõusaalis ja sõpradega erinevatel teemadel arutledes.