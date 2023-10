Eesti lähetab oma eksperte rahvusvahelistele tsiviilmissioonidele, et aidata ennetada ja ohjata rahvusvahelisi konflikte. Praegu osalevad Eesti eksperdid Euroopa Liidu tsiviilmissioonidel Ukrainas, Moldovas, Armeenias, Gruusias, Somaalias ning ÜRO missioonil Kosovos. Rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel töötab praegu kokku üheksa Eestist lähetatud eksperti. Eesti ekspertide osalemist tsiviilmissioonidel koordineerib välisministeerium.

Helen Saarniidul on varasem tsiviilmissiooni kogemus ELi nõuandemissioonilt Iraagis, kus ta töötas pressi- ja avalike suhete juhina. Enne seda töötas ta Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuse kommunikatsioonijuhina. Saarniit on samuti osalenud Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioonidel Tuneesias ja Peruus.

Euroopa Liidu nõuandemissiooni keskmes on Ukraina tsiviiljulgeolekusektori reformi toetamine ja valdkonna eest vastutavatele valitsusasutustele strateegilise nõu andmine. Pärast Venemaa agressiooni algust Ukrainas usaldasid Euroopa Liidu liikmesriigid missioonile 2022. aasta märtsis ja aprillis täiendavad ülesanded – toetada Ukraina ametkondi piirihalduse teemadel ja pakkuda nõustamist sõjaroimade ja teiste rahvusvaheliste kuritegude uurimisel.

