Eesti meditsiinikontsern Confido laiendab oma tegevust hambaravi valdkonda. Uues hambakliinikus hakatakse pakkuma terviklikku lähenemist hambaraviteenustele.

„Confido eesmärk on toetada Eesti inimeste tervist ja tervisekäitumist kogu nende elu jooksul ning selle eesmärgi saavutamise võti on teadliku ennetuse ja õigeaegse ravi sünergia. Hambakliiniku avamine on olnud Confido jaoks loomulik samm, et saaksime pakkuda oma klientidele veelgi terviklikumat tervishoiuteenust,“ ütleb Confido tegevjuht Edvard Garder.

Esimene Confido Hambakliinik avatakse 13. mail Tallinnas Veerenni kvartalis. „Confido Hambakliiniku meeskonda kuuluvad nii andekad noored arstid kui ka kogenud erialaspetsialistid, kes hakkavad pakkuma klientidele terviklikku lähenemist alates ennetusest kuni keerukamate protseduurideni välja. Kuna hammaste tervis on väga oluline osa patsiendi üldtervisest, siis vajadusel kaasame raviprotsessi Confido eriarste, et patsient saaks jätkata oma terviseteekonda samas asukohas,“ selgitab Confido Hambakliiniku juht ja hambaarst dr Natalja Mozessova.

Confido Hambakliinikus võetakse kasutusele uusim hambaravitehnika ja diagnostikavõimalused. Teenuste valik on koostatud selliselt, et kõik hammaste tervisega seonduv oleks võimalik kätte saada ühest asukohast. Lisaks klassikalisele hambaravile pakutakse igemeravi ja juureravi mikroskoobiga ning lähitulevikus ka erakorralist ja narkoosis hambaravi. „Suurt rõhku pöörame ka ennetusele ja oleme investeerinud parimasse tehnikasse. Näiteks hambakivi eemaldamiseks kasutame Šveitsis välja töötatud EMS-seadmeid, mis võimaldavad väheabrasiivse pulbri kasutamist ning tagavad kiire, valutu ja tõhusa protseduuri,“ lisas dr Mozessova.

Confido pakub terviklikke terviselahendusi, sh nii terviseennetuse teenuseid, esmatasandi ja eriarstiabi kui ka kirurgilist ning taastusravi. Confido Gruppi kuuluvad Esmatasandi tervisekliinik, Sisekliinik, Kirurgiakliinik, Vaimse tervise kliinik, Operatsioonikeskus, Radioloogiakeskus ning Esteetika ja laserravi kliinik. Pakume oma teenuseid meditsiinikeskustes Tallinnas Veerenni kvartalis ja Tartus Raatuse kliinikus, kaubanduskeskustes asuvates Confido Kiirkliinikutes, Tervisekeskustes Tallinnas ja Haapsalus ning kättesaadavate digilahenduste kaudu kõikjal maailmas.