Alates kolmapäevast, 1. novembrist alustas Coop Panga juhatuse liikme ja erakliendipanganduse juhina tööd Karel Parve, kelle üheks peamiseks ülesandeks on Coop Panka oma kodupangana kasutavate eraklientide hulga suurendamine.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul on pank seitsme tegutsemissaasta jooksul edukalt täitnud suurema osa seatud eesmärkidest. „Meie järgmine oluline verstapost on kasvatada 2027. aastaks Coop Panga eraklientide igapäevapanganduse turuosa kümne protsendini ehk saavutada olukord, kus iga kümnes eestimaalane on Coop Pangas aktiivselt arveldav klient. Vajame selle saavutamiseks uut käiku – olen kindel, et Karel Parve laiapõhjaline kogemus erakliendi müügi-, teeninduse ja tootearenduse valdkonnas erinevates pankades aitab jõuda seatud sihtideni,“ lausus Rink.

Karel Parve sõnul otsustas ta Coop Pangaga liituda, kuna tema isiklikud väärtused sobituvad hästi Coop Panga väärtustega ning rolliga ühiskonnas. „Coop Pank on kodumaise panganduse edulugu, millesse soovin oma kogemuste ja teadmistega panustada, et suurendada Coop Panga jalajälge Eesti majanduses ja ühiskonnas veelgi. Coop Panga tugevate mängijatega võimekal tiimil on olemas kõik võimalused meile seatud eesmärkide edukaks täitmiseks,“ sõnas Parve.

Karel Parve on omandanud Bucknell Ülikoolis bakalaureusekraadi rahvusvahelistes suhetes. Alates 2019. aastast töötas ta LHV Pangas, kus viimasel ajal juhtis privaatpanganduse valdkonda. Eelnevalt on ta töötanud Luminoris ja Swedbankis.

Karel Parve volitused Coop Panga juhatuse liikmena kehtivad kolm aastat. Lisaks Parvele kuuluvad Coop Panga juhatusse ärikliendipangandus juht Arko Kurtmann, finantsjuht Paavo Truu, riskijuht Heikko Mäe ja juhatuse esimees Margus Rink.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 175 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks aktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.