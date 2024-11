Kuidas oksjonikeskkond bronline.eu muudab rasketehnika ostu-müügi mugavamaks

Rasketehnika müümine võib sageli tunduda aeganõudev ja keeruline, eriti kui on soov leida parim võimalik hind ja usaldusväärne ostja. Just selle eesmärgi saavutamiseks on loodud veebipõhine oksjonikeskkond bronline.eu, kus sõidukite müümine on lihtne, läbipaistev ja tulus. Bronline’i kaudu on omaniku­vahetuse teinud üle 500 sõiduki – miks mitte anda oma vara müük asjatundjate hoolde ning säästa aega ja vaeva?

Kuidas Bronline erineb tavapärasest müügist?

Bronline pakub täisteenust, mis tähendab, et klient ei pea ise tegelema kuulutuste tegemise ega reklaamimisega. Meie meeskond aitab kõigega alates pildistamisest ja turundusest kuni dokumentide vormistamiseni. Soovi korral tuleme kohapeale masinat jäädvustama või võite hoopis tuua sõiduki meie ööpäeva­ringselt turvatud müügiplatsile. Seeläbi on tagatud professionaalne tehnika esitlus ja ligipääs paljudele huvilistele.

Tasud rakenduvad ainult eduka müügi korral

Müümine Bronline’is on riskivaba: teenustasu tuleb maksta vaid eduka müügi korral. Kui oksjon ei too kohest tulemust, ei rakendu teenustasu ning saate väärtuslikku teavet tehnikaturul toimuva kohta. Lisaks võimaldab oksjoniformaat määrata reservhinna, mis tagab, et vara ei müüda madalama hinnaga, kui müüja on valmis aktsepteerima. Kui reservhind ei täitu, alustatakse läbir­ääkimisi müüja ja enampakkuja vahel. See loob turvalise ning usaldusväärse keskkonna, kus ostja ja müüja huvid on kaitstud.

Rahvusvaheline sihtturg

Bronline’i turundusvõrgustik ulatub Eestist kaugemale, jõudes potentsiaalsete ostjateni Leedus, Poolas, Rumeenias, Bulgaarias ja mujal. Oleme leidnud huvilisi ka eksootilisematest paikadest, nagu Boliivia, Egiptus, Itaalia, Serbia ning Moldova. Tänu aktiivsetele kampaaniatele sotsiaalmeedias ja Google Adsis ning koostööle juhtivate tehnikamüügiportaalidega, tagame vara pideva nähtavuse ja laia ostjaskonna tähelepanu. Selline laiaulatuslik ­turundusstrateegia võimaldab ainulaadsetel seadmetel ja tehnikal jõuda ostjateni, keda traditsioonilised müügikanalid ei pruugi kaasata.

Madalad teenustasud

Bronline’i teenustasud sõltuvad vara müügihinnast. Näiteks kuni 10 000-eurose tehingu korral on komisjonitasu vaid 7%, samas kui üle 250 000-eurose tehingu puhul on see kõigest 2%. Selline ­tasusüsteem võimaldab müüjal maksimeerida kasumit.

Miks Bronline?

Bronline on loodud vastama kliendi ootustele – kiirus, usaldusväärsus ja läbipaistvus on meie peamised väärtused. Müügi­portaal võimaldab kiirelt ning lihtsalt tuua oma vara rahvusvahelisele

oksjonile ja leida sellele õiglane hind. Kui soovite sõiduki, bussi või ehitus- ja rasketehnika müügist parimat võimalikku turu­-

hinda saada, valige bronline.eu teenused. Meie teenus on mugav, usaldusväärne ja täiesti tasuta kuni eduka tehinguni – nii lihtne see ongi! Bronline OÜ kuulub KB Auto Eesti Gruppi, KB Auto on Eesti kapitalil põhinev suurim rasketehnika vahendaja Skandinaavias.