Sel nädalal toimub Jaapanis Tokyos mainekas toidu- ja joogimess Foodex, kus on koostöös Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega (EIS) oma tooteid eksponeerimas koguni 11 Eesti ettevõtet.

Tänavu juba 50. korda toimuvat Foodexit peetakse toidutööstuse väravaks Aasiasse, eelkõige Jaapanisse. Sealsel Eesti ühisstendil osaleb juba turule murdnud kui ka alles läbilööki otsivaid ettevõtteid. Tooteid, mida tutvustatakse, on seejuures väga erinevaid: alustades Eesti sumomaadleja Baruto pildiga Põhjala laagriõllest, lõpetades Hiiumaa astelpajumarjade, hinnatud Junimperiumi džinni või DNA-testitud Artisan Honey meega.

Esmakordselt on Foodexil kohal MySnack, kes soovib olulisi kontakte sõlmida, kohalikku turgu tundma õppida ja oma tervislikke snäkke tutvustada. „Näitame oma mitmeid tervislikke ja toitainerikkaid snäkke, muuhulgas krõbedaid hernesnäkke, puuviljabatoone ja vitamiinirikkaid kuivatatud puuvilju. Need tooted on loodud koostöös kohalike põllumeeste ja toiduteadlastega Vietnamist, Taist ja Itaaliast, et tagada kõrgeim kvaliteet ja erakordne maitse,“ rääkis MySnacki turundaja Tatjana Jakovleva.

Mitmendat korda on Foodexil Saku Õlletehas, kes on messil väljas kogu oma sortimendiga – nii alkoholiga kui alkoholivabade jookidega. Loomulikult on esindatud nende Saku Kuld, Saku On Ice ja Saku Originaal, mida alates eelmisest aastast Jaapani poelettidelt leiab.

„Meie koostöö Jaapaniga saigi alguse 2023. aasta kevadel toimunud Foodexi messilt. Seal lõime kontakti Jaapani kaubandusketiga, kellele kuulub rohkem kui 1000 kauplust üle kogu riigi. Suur tänu Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele, Toiduliidule, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojale ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojale, kelle abil oleme nii meie kui ka teised Eesti ettevõtted saanud osaleda rahvusvahelistel messidel ja ärivisiitidel,“ ütles Saku Õlletehase ekspordijuht Margus Masing. „Julgen väita, et ühisstend on andnud paljudel juhtudel selle vajaliku tõuke, et Eesti tooted nii konkreetses piirkonnas kui ka teistes välisriikides poelettidele jõuaksid,“ lisas ta.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ekspordi osakonna Aasia regiooni juht Marek Roostar sõnas, et tänavu on just toidu- ja joogisektor Aasia suunal erilise tähelepanu all. „Kui vaadata viimase aja Eesti toiduettevõtete ekspordi edulugusid Jaapani turul – näiteks Saku Õlletehase joogid, Oilio õli ja Nordmeli mesi – siis nad kõik on alustanud Jaapani turu partneri otsinguid Foodexi messilt ja täna ekspordivad nad oma tooteid Jaapanisse tänu EISi abile,“ lausus Roostar.

„Võib ju küsida, miks üldse eksportida Eestist nii kaugele – Aasiasse, Jaapanisse. Vastus on tegelikkuses väga lihtne: ettevõtted otsivad pidevalt võimalusi, kuidas äririske vähendada. Eksportides ainult Euroopasse on tulemus näha, lähiturgude majanduslanguse tõttu on nõudlus meie toodete järele vähenenud. Kuid ettevõtted, kes ekspordivad Aasiasse, saavad öelda, et nende kaupade osas nõudlus kasvab, sest Aasia majandus kasvab. Täna ongi Aasia turud maailmas ühed kiiremini arenevad ja on oluline, et Eesti ettevõtted saaksid sellest osa,“ lisas Roostar.

Foodexi Eesti ühisstendil osalevad: A. Le Coq, Artisan Honey, Astelpaju Eksport, Balsnack, EBM Grupp, Junimperium Distillery, MULL Drinks, MySnack, Põhjala, Revala, Saku Õlletehas.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) eesmärkideks on suurendada Eesti rahvusvahelist konkurentsivõimet, arendada ettevõtlust ja elukeskkonda. Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Liit.