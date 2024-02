Teisipäeval, 30. jaanuaril avati Jüris Tuule spordihoone. Lindi koos teiste asjaosalistega lõikas läbi väike vallakodanik Tuule.

„Rae vallale on see seitsmes spordihoone,“ kõneles vallavanem Madis Sarik kokkutulnuile. See pole küll suurim, aga oma varustatuselt ja kasutajasõbralikkuselt ei jää see alla ühelegi teisele spordihoonele. Tuule spordihoone suletud netopind on ligi 2300 ruutmeetrit.

Kesksel kohal hoones on avar pallimängusaal koos pealtvaatajaile mõeldud tribüünidega nii rõdul kui ka põrandal. Lisaks on spordihoones veel suur saal rühmatreeninguteks. Jõusaalis on paarkümmend trenažööri lihaste kasvatajaile. Riietumiseks on hoones kuus suuremat riietusruumi kahe saunaga. Treeneritele on eraldi riietus-, töö- ja puhkeruumid. Välja on projekteeritud katusealune välijõusaal, ronimispuud ja välitreeningute ala, mida ühendab kergliiklustee.

Ott Kiivikas suurele ühistreeningule

Tavaliselt on nii, et kool ehitatakse valmis, siis hakatakse mõtlema õpilaste sportimisvõimalustele. „Meil läks aga vastupidi. Spordihoone sai valmis, Rae Riigigümnaasium, kus on kohad 500 gümnasistile, avab uksed sügisel,“ kõneles vallavanem, viidates spordihoone läheduses kerkivale riigigümnaasiumile.

Madis Sarik tänas ehitajaid kiire ja korralikult tehtud töö eest. Maja perenaisele, Jana Maria Kallasele andis ta traditsiooniliselt Rae valla lipu. Sõna saanud Rae valla spordikeskuse direktor Jana Maria Kallas tänas samuti ehitajaid firma Rand ja Tuulberg Grupist, kes kaks kuud tähtajast varem hoone tellijale üle andsid. Eriti kiitis spordikeskuse juht uue hoone välijõusaali.

„Kahjuks täna seal olevaid võimalusi demonstreerida ei saa, lumi segab. Aga kinnitan teile – see jõusaal on ainulaadne Eestis,“ rääkis Jana Maria Kallas. Ja lubas kevadel kutsuda suurt ühistreeningut juhendama Ott Kiivikase, et siis tema juhendamisel jõusaalist kõik võimalused ühiselt välja pigistada.

Treener kiidab spordihoonet

Ehitust juhtinud projektijuht Sören Ritso Rand ja Tuulberg Grupist tänas valda konstruktiivse koostöö eest. „See, mis te siin täna näete, on sündinud läbi sünergia. Kui poleks valla esindajad nii aktiivselt paremate lahendustega ehituse kestel välja tulnud, poleks täna sellist tulemust,“ sõnas ehitusjuht.

Ehitaja poolt olid kingiks hoonele saunatermomeetrid – et siin sportlik temperatuur ikka kõrge püsiks. Pidulikud sõnad kuulatud, mindi uut hoonet vaatama. Kõik said uudistada avarat sportmängude saali.

„Kas kohtunikud selles piirjoonte rägastikus alati selle õige leiavad, mille järgi vilet anda,“ kahtles keegi külalistest saalipõrandale veetud erinevaid mänguväljakute piirjooni silmitsedes. Saal on mõeldud kasutamiseks nii korv-, võrk- ja käsipallureile, aga ka saalihoki mängijaile. „Kohtuniku silm on terav,“ teadsid asjatundjad.

Raigo Tatrik.

Esimese võistlusena peeti vastavatud spordihoones naiste võrkpalli Balti liiga matš, kus vastamisi läksid kohalik Rae Spordikool / VIASTON ja Tartu Ülikool / Bigbank. „Uus spordikeskus pole oluline ainult Jüri alevikule ega Rae vallale,“ kõneles kohaliku võrkpallinaiskonna treener Raigo Tatrik. Tuntud ja tunnustatud treeneri hinnangul laiendab see spordi kandepinda kogu Eestis.

„See pole ainult paik treeningute läbiviimiseks. See on ka koht, kus häbenemata võib pidada esinduslikke võistlusi,“ hindas treener uut spordihoonet. Lisaks vallale kuuluvale seitsmele spordihoonele on Rae vallas ka kaks eraomanduses olevat spordihoonet, sulgpallikeskus ja ekstreemspordikeskus Spot of Tallinn.