Oma auto eest hoolitsemine ei tähenda ainult selle välimuse säilitamist, vaid ka selle pikaealisuse ja ohutuse tagamist teel. Alates igapäevastest ülevaatustest kuni perioodilise hoolduseni võib hoolas autohooldus säästa teid kallitest remonditöödest ja hoida teid sõidu ajal turvalisena.

Selles üksikasjalikus juhendis me süveneme auto nõuetekohasesse hooldamisse, mis hõlmab visuaalset ülevaatust, mootoriõli taseme kontrollimist ja rikete ilmnemisel ettevõetavaid asjakohaseid meetmeid.

Igapäevased kontrollid

• Visuaalne kontroll: auto visuaalne ülevaatus on teie esimene kaitseliin. Kui näete kahjustuse sümptomeid, näiteks mõlke, kriimustusi või lekkeid, peaksite neid uurima. Pöörake veermikul erilist tähelepanu vedelikulekke tunnustele ja kontrollige kere võimalike anomaaliate suhtes.

• Rehvirõhk ja protektor: veenduge, et teie rehvid on korralikult pumbatud soovitatud rõhuni, nagu on näidatud teie sõiduki juhendis või kleebisel, mis on tavaliselt juhiukse lengil. Lisaks kontrollige rehvi mustri sügavust protektori sügavuse mõõturi või penni testi abil, et tagada selle vastavus ohutusstandarditele.

• Valgus: kontrollige põhjalikult kõiki välistulesid, sealhulgas esitulesid, tagatulesid, piduritulesid ja suunatulesid, et veenduda nende nõuetekohases töös. Vahetage läbi põlenud pirnid esimesel võimalusel välja, et säilitada nähtavus teel.

• Vedeliku tasemed: avage kapott ja kontrollige vedeliku taset, sealhulgas mootoriõli, jahutusvedelikku, pidurivedelikku, roolivõimendi vedelikku ja klaasipesuvedelikku. Lisage vedelikke, mis jäävad alla soovitatud taseme, kasutades sobivaid marke, nagu tootja on määranud.

Visuaalse kontrolli läbiviimine

• Mootoriõli taseme kontrollimine: otsige üles mootoriõli õlimõõtevarras, mida tavaliselt tähistab erksavärviline käepide, ja tõmmake see välja. Pühkige see lapiga puhtaks, sisestage see täielikult tagasi ja seejärel tõmmake õlitaseme kontrollimiseks uuesti välja. Õlitase peaks jääma õlimõõtevarda minimaalse ja maksimaalse markeri vahele. Mootoriõli õigeaegne kontroll on teie auto sujuva töö ja pikaealisuse jaoks ülioluline.

• Rihmade ja voolikute kontrollimine: jälgige, et kapoti all asuvatel rihmadel ja voolikutel ei esineks vigastusmärke, nagu praod, kulumine või lekked. Mootori kahjustamise või ülekuumenemise vältimiseks vahetage kohe välja kõik vigastatud rihmad või voolikud.

• Aku seisukord: kontrollige aku klemme korrosiooni suhtes ja veenduge, et need on tihedalt ühendatud. Puhastage korrosioon söögisooda ja vee segu ning traatharjaga. Kaaluge aku pinge testimist multimeetriga, et tagada aku laetuse hoidmine soovitatud vahemikus.

• Pidurisüsteemi ülevaatus: kuulake pidurdamise ajal ebatavalisi helisid, nagu krigistamine või koputamine, mis võivad viidata kulunud piduriklotsidele või rootoritele. Kontrollige pidurivedeliku taset paagis ja kontrollige pidurivoolikuid lekete või kahjustuste suhtes.

Tegutsemine

Kui avastate visuaalse kontrolli käigus vigu, on ülioluline nende kõrvaldamiseks kiiresti tegutseda.

Õigeaegse remondi seadistamine

Väljaõppinud eksperdi abi vajavate probleemide diagnoosimiseks ja lahendamiseks peaksite kokku leppima kohtumise kvalifitseeritud tehnikuga. Pikemas perspektiivis võib väikeste probleemide ignoreerimine põhjustada tõsisemaid ja kulukamaid remonditöid, kui algselt eeldasite.

Hooldusgraafikust tuleb kinni pidada

Veenduge, et järgite tootja poolt teie sõidukile soovitatud hooldusplaani. See ajakava sisaldab sageli rutiinseid õlivahetusi, rehvivahetusi ja oluliste komponentide kontrolli.

Jõukohane hooldus

Vaadake oma sõiduki omaniku käsiraamatust üksikasjalikke juhiseid selle kohta, kuidas tulla toime väikeste raskustega, mida olete kindel, et saate ise lahendada, näiteks läbipõlenud esitule pirni vahetamine või vedelike lisamine.

Järeldus

Regulaarne autohooldus on teie sõiduki jõudluse, ohutuse ja pikaealisuse säilitamiseks hädavajalik. Igapäevaste ja visuaalsete ülevaatuste abil saate varakult tuvastada võimalikud probleemid ja võtta ennetavaid meetmeid rikete ja õnnetuste vältimiseks. Ärge unustage järgida järgida tootja hooldusgraafikut ja otsige professionaalset abi mis tahes parandustööde jaoks, mis on üle teie kompetentsi. Järjepideva hoolduse ja tähelepanuga teenib teie auto teid usaldusväärselt veel aastaid.