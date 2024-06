Kujutage ette, et saaksite endale uue auto:

0 sissemaksega;

0 lepingutasuga;

Kuumaksed on fikseeritud ja Euribor neid ei mõjuta;

Auto tagastamine on tasuta;

Ning valides elektriauto, võimaluse taotleda lisaks 4000€ ostutoetust.

Auto Bassadone pakub laia valikut mudeleid, sealhulgas populaarseid linnamaastureid ja hübriidautosid, mis vastavad igale vajadusele.

Räägime kohe lähemalt –

Mis on #Flex?

Auto Bassadone #Flex pakub klientidele suurepärast võimalust valida ja sõita uue autoga ilma algsete finantskohustusteta. Teenus on loodud mugavust ja paindlikkust silmas pidades, pakkudes 0% sissemakset ja 0% lepingutasu. See tähendab, et saate kohe hakata kasutama uut sõidukit, makstes vaid igakuist fikseeritud liisingumakset. Liisingumakse on fikseeritud intressiga ning EURIBOR seda ei mõjuta.

Auto Bassadone #Flex on suurepärane lahendus neile, kes soovivad vahetada autosid sagedamini või kellel on muutuvaid transpordivajadusi. See teenus tagab, et sõidate alati parimas seisukorras ja uusimate tehnoloogiatega varustatud autoga.

Tüüpiline leping sõlmitakse 60 kuuks, kuid seda saab lõpetada pärast 12 kuu möödumist, teavitades Auto Bassadone’i. Leping lõpeb teavitamisele järgneva kuu lõpus ning auto tagastatakse. Pärast 60 kuud on teil võimalik valida sõiduki tagastamise, väljaostmise või tavalise liisinguga jätkamise vahel.

Kuutasule lisanduvad kindlustuskulud. Soovitame kaaluda Auto Bassadone täiskindlustuspaketti, mis katab nii liiklus- kui ka kaskokindlustuse riskid, pakkudes seeläbi turvalisemat sõidukogemust.

#Flex autorendi lisaväärtused

Meie #Flex liisingul on suur eelis – kuutasu sisaldab üht komplekti suve- ja talverehve ning rehvide hoiustamist kuni 6 kuud, tagades sõidumugavuse ja ohutuse igal aastaajal. Rehvivahetus on lisatasu eest ja toimub vastavalt teie vajadustele.

Leping sisaldab ka lisavarustust nagu valuveljed ja matid. Lisatarvikud nagu veokonks või eelsoojendus tuleb eraldi juurde osta.

Auto Bassadone esindatavate automarkide puhul on tagatud tehasegarantii, mis kaitseb võimalike tehniliste probleemide korral.

Kui teil tekib küsimusi või muresid, võtke julgelt ühendust Auto Bassadone esindusega – meie professionaalne meeskond aitab teid alati. Samuti saate liituda meie lojaalsusprogrammiga, mis pakub pikaajalistele klientidele täiendavaid soodustusi ja eeliseid.

Uus Peugeot e-Rifter

Parimad autovalikud teie vajadusi silmas pidades

Eesti aasta auto tiitli 2024 võitis 13. jaanuaril Peugeot 408, saavutades kolmandat korda järjest selle auhinna alates 2001. aastast. Auto Bassadone müüdavad Peugeot, Hyundai ja Honda olid samuti finalistide hulgas, mis näitab nende populaarsust ja kvaliteeti Eestis.

Peugeot 408 eristub oma ökonoomsuse ja stiilse väljanägemise poolest ning pakub ka suurepärast sõidukogemust, tänu oma täpsele roolimisele ja stabiilsele veermikule.

PEUGEOT E-3008 aga võitis Red Dot 2024 disainiauhinna oma uuendusliku fastback kerekuju ja kaasaegse esiosa eest.

Auto Bassadone #Flex võimaldab sõita uue autoga ilma suurte esialgsete kulutusteta. Valige sobiv sõiduk ja esitage taotlus. Ka meie kontrollitud kasutatud autod on suurepärane valik, pakkudes usaldusväärsust ja kvaliteeti.

Citroën C4 X

Pereauto valimine: mida silmas pidada

Parima pereauto valimisel jälgige auto mahutavust, turvavarustust ja mugavust. Eelistage mudeleid, kus on piisavalt ruumi kõigile pereliikmetele ning millel on kõrged turvalisusnäitajad.

Oluline on ka mugavus – valige auto, mis pakub sujuvat sõidukogemust. Lisaks võib olla kasulik valida mudel, millel on kaasaegsed meelelahutussüsteemid, et pikad sõidud oleksid meeldivamad.

Kontrollige ka, kas autos on piisavalt USB- ja laadimispunkte kõigile seadmetele.

Üks suurepäraaseid valikuid pereautoks on näiteks Citroën – mugav, turvaline ja ruumika salongi, paindlike istmevalikute ning mitmekülgsete panipaikadega – äraütlemata mõnus nii lühemateks kui päris pikkadeks reisideks.

Roheline sõit odavamaks: saadaval on elektriauto ostutoetus

Parima elektriauto leidmiseks arvestage sõiduulatuse, laadimisvõimaluste ja tehnoloogiliste omadustega, mis vastavad teie vajadustele. Tutvuge erinevate mudelitega ja valige endale parim auto, mis pakub ideaalset jõudluse, mugavuse ja keskkonnasõbralikkuse kombinatsiooni.

#Flex on suurepärane võimalus proovida elektriautot. Kui otsustate selle hiljem osta, uurige kindlasti, kuidas taotleda elektriauto toetust, mis katab osa auto soetusmaksumusest ning aitab vähendada teie kulusid.