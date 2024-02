Juhtunu uurimiseks on alustatud kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb tapmist (KarS § 113). Uurimist viib läbi Põhja Prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja Ringkonnaprokuratuur.

Põhja Prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse grupijuht Vadim Kuperšteini sõnul pidas politsei tapmises kahtlustavana kinni 58-aastase ja 73-aastase mehe, kes olid ohvriga ja omavahel tuttavad. „Küll aga ei ole veel võimalik avaldada sündmuse täpsemaid detaile ja motiive, kuivõrd uurimine on alles algusjärgus ja täpsemate asjaolude selgitamine seisab veel ees,“ ütles Kuperštein.

Sama päeva, laupäeva lõunal oli Arukülas asuvast kortermajast leitud 77-aastase mehe vägivalla tundemärkidega surnukeha. Kriminalistid ja uurijad asusid kohe sündmuskohal tõendeid koguma, et selgitada, mis täpselt juhtus ja kes võis teo toime panna.

