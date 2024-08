Viis Eesti arsti asutasid Eesti Kaaluravi Seltsi, et leida üheskoos lahendusi ülekaalu ennetamiseks ja rasvumise raviks. Eesti tervishoius unikaalne erialadeülene selts võtab sihikule ülekaalulisuse põhjused ning tõenduspõhised võimalused rasvumise epideemia peatamiseks.

Tervise Arengu Instituudi andmeil on enam kui pooled Eesti elanikest ülekaalulised ning liigne kehakaal põhjustab Eestis igal aastal ligikaudu 650 inimese enneaegse surma. Täiskasvanute ülekaaluga seotud ravikulud on Eestis u 124 miljonit eurot aastas.

Seltsi ühe asutaja dr Kristel Ehala-Aleksejevi sõnul on ülekaalulisus Eestis süvenev rahvatervise probleem, mille taga on palju enamat kui vähene liikumine ja liigne söömine. „Meie elukeskkond on kaalutõusu soodustav. Nii ei saa ka ülekaalule lahenduste leidmine olla ainult üksikisiku eraasi. Rasvumise vähendamiseks vajame koostööd meditsiini, riigi, haridusasutuste ja toiduainetetööstuse vahel,“ ütles dr Ehala-Aleksejev. „Seltsina seisame selle eest, et lahenduste leidmisel oleks arvesse võetud ka patsientide vajadused.»

Rasvumine on haigus

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog dr Eno-Martin Lotmani hinnangul on ennekõike vajalik teadvustada, et rasvumine pole ilu, vaid tervise küsimus. „Rasvumine on krooniline haigus, mis on põhjuseks paljudele teistele haigustele nagu vähk, diabeet, viljatus, aga ka depressioon. Seejuures on ülekaal üheks oluliseks südamehaiguste põhjuseks ja südameveresoonkonna haigused on endiselt number üks enneaegse surma põhjus Eestis,“ ütles dr Lotman.

Ta lisas, et loodud selts soovib olla aktiivne eestkõneleja rasvumise ennetamises ja ravis ning olla partneriks poliitikakujundajatele, ettevõtlussektorile ja kogukondadele. „Töötame selle nimel, et tõenduspõhised kaalulangetust toetavad teenused saaksid kättesaadavaks,“ ütles dr Lotman.

Teavitustööst ei piisa

Tartu Ülikooli rahvatervise kaasprofessor dr Taavi Tillmanni sõnul on viimane aeg mõista, et kuigi teavitustöö jätkamine on kahtlemata vajalik, siis ainult sellele lootmisest ei piisa.

„Peame lisaks ka looma keskkonna, mis toetaks tervislikumaid toiduvalikuid,“ sõnas Taavi Tillmann.

„Ülekaal on üheks oluliseks südamehaiguste põhjuseks ja südameveresoonkonna haigused on endiselt number üks enneaegse surma põhjus Eestis.“

dr Eno-Martin Lotman

Seltsi eesmärk on tõsta rasvumisealast teadlikkust ning teadvustada rasvumist kui kroonilist progresseeruvat haigust, mis on põhjuseks paljudele teistele haigustele. Selts soovib aidata kujundada keskkonda, mis toetaks tervislikke valikuid ja aitaks rasvumist ennetada ning seista selle eest, et kaalulangetamist toetavad tõenduspõhised teenused saaksid kättesaadavaks.

Seltsi asutajad peavad oluliseks vähendada kaalustigmat ning üksikisikute vastutust kaaluprobleemiga toimetulekul – anda rasvunud inimestele usku, et tervislik kaalulangetus on võimalik ja toeta-

tud.

Üle 50% Eesti elanikest on ülekaalulised. Iga viies täiskasvanu ja ligi kolmandik kooliõpilastest on rasvunud. Ülekaalu kogukulu Eesti riigile hinnati 2020. aastal ligi 900 miljonile eurole. 2025. aastaks prognoositakse kulu kasvu 1,1 miljardi euroni. →