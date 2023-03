Erakonnad on läbi aastate püüdnud valimisreklaamidega kuidagi silma paista, kuid teinekord on selle käigus sõnum nii kummaliseks moondunud, et toonud pigem kahju kui kasu.

Esimesena tuleb paljudel pähe reformierakond, mis võitis 2007. aastal valimised loosungiga „Viime Eesti viie rikkaima Euroopa riigi hulka“. Võidukas Andrus Ansip lubas videoreklaamis, et Eesti tõuseb esiviisikusse nii sisemajanduse koguprodukti (SKP) poolest elaniku kohta kui ka üleüldise majanduskasvu, palkade ja pensionite poolest. See pidi juhtuma 15 aastaga ehk hiljemalt eelmisel aastal, paraku see muidugi ei teostunud.

Muuhulgas lubas Ansip 40 000 Eesti krooni (umbes 2500 eurot, 16 aastat tagasi oli selle ostujõud oluliselt suurem) keskmiseks palgaks ja pensionide viiekordistamist. Veel aasta hiljem rõhutas Ansip, et jutt on 15, mitte viiest aastast. Loosungi üle ironiseeritakse siiani ja kõigil peale reformierakonna fännklubi toob see mõru muige suule.

Aasta tagasi kommenteeris Ansip Ekspressile, et „See ei tähendanud, et mina üksi viin Eesti viie rikkaima hulka. Isegi saate aru, et see on võimatu.“ Seega – lubati seda, mida isegi ei usutud.

Skandaalne K-kohuke

Kõige skandaalsem on ilmselt K-kohukese lugu. Keskerakonnale sarnase sümboolikale toode paisati turule 2005. aasta oktoobris, kaks nädalat enne kohalike omavalitsuste volikogude valimisi. Lisaks värvus Tallinn roheliseks, sest tänavatele ilmusid reklaamplakatid suure K-tähega rohelisel taustal, juures sõna „Igaühele!“ või „Hoolib!“, hoopis väiksemalt oli aga kirjas, et tegu on kohukese reklaamiga. See tekitas furoori, sest äsja oli seadusega kehtestatud poliitilise välireklaami keeld aktiivse agitatsiooni perioodil.

2005. aasta sügisel värvus Tallinn roheliseks K-kohukeste reklaamiga, mis balansseerisid seaduse piiril – kas reklaamiti erakonda või kohukest?

Tarbijakaitseamet algatas eksitava reklaami pärast uurimise, kuid see lõppes paari aasta pärast kõigi kahtlusaluste õigeks jäämisega, sest kellegi süüd ei suudetud tõendada. See võis meeldida Edgar Savisaare toetajatele, aga ärritas kõiki teisi. Palju erakond sellest võitis, pole teada. Kui ka valijaid juurde tuli, ei teinud see partei mainele head.

Tänaseks pildilt kadunud Res Publica erakond kutsus 2003. aastal tänavaplakatitel üles hääletama Euroopa Liidu poolt, lubades siis rohkem seksikaid mehi. Reklaam oli meeldejääv, aga jättis paljud vaatajad nõutuks. Kui arvata, et reklaam võis meeldida eesti naistele, siis samamoodi võiks arvata, et paljudele eesti meestele ei meeldinud võõramaiste kaunismeeste invasiooni perspektiiv.

Res Publica püüdis pildile pääseda ka Reformierakonna ja Keskerakonna antireklaamiga, kui kujutas ühel plakatil, et nende kahe vahel on „armastus“, jättes valija mõtisklema, milles see seisneb.

Res Publica kummaline reklaam, milles viidatakse reformierakonna ja keskerakonna „armastusele“. Foto Juku-Kalle Raid

2007. aastal tegi Reformierakond telereklaami, milles lubas hüüdlausega „Reeded maksuvabaks!“ alandada tulumaksu 22%-lt 18%-le. On muidugi selge, et maksuvabasid reedeid pole olemas ja selle kasutas ära Keskerakond, kes tegi kohe antireklaami, kus näidatakse „maksuvabal reedel“ suletud politseid, haiglat jne.

Hea maitse ja reformierakonna Punamütsike

2009. aastal olid tallinlaste kõneaineks keskerakonna plakatid Lasnamäel, kus erakonna juhtide kirillitsas nimede kõrval seisis loosung „No pasaran!“ („nad ei saa edasi“ hisp. k-s), mida kasutati antifašistliku hüüdlauseni Hispaania kodusõja ajal. Keeleinspektsiooni hinnangul eksiti siin hea maitse vastu, kuid selle eest trahvida ei saa. Savisaar selgitas toona meedias, et nad ei tembeldanud konkurente fašistideks, vaid lause tähendas seda, et partei ei taha Reformierakonda ja Isamaaliitu võimule lasta.

Üsna piiripealne oli Kristiina Ojulandi Europarlamendi raadioreklaam 2013. aastast, kus ta sihilikult vääksuva häälega („Punamütsike“) räägib „Hundisilma hallivatimehega“, mille järel teatakse, et varsti lõpeb „hundilaskmishooaeg“. Selline muinasjututegelasi kehastav „näitlemine“ ei ole tõsiseltvõetav, vaid suisa jabur.

Keskerakonna juhtide valimisplakat maskeeriti 2013. aastal maksumaksja raha eest avamiskutseks. Õnneks edutult.

2013. aasta septembris avati Tallinnas uue kunstmurukatte saanud Hiiu staadion. Keskerakondlik linnavalitsus pani siis linna raha eest üles ka mitmed välireklaamid, millel Savisaar ja teised linnavalitsuse liikmed komejantlikult staadioni avamisele kutsuvad, sealjuures põristab linnapea kõhu peal trummi. Jällegi oli poliitiline välireklaam juba keelatud. Seekord võeti poliitikute näopiltidega plakatid kohe maha. Arve maksis aga pealinna maksumaksja.

Lõbus, aga vanema generatsiooni jaoks lapsik, oli roheliste 2018. aasta muusikavideo, kus toonane erakonna juht Züleyxa Izmailova etendas lauldes koomiksikangelasena mõjuvat „kapten Zuzut“, video taustal lendlemas kanepilehed, mistõttu kommentaatorid irvitasid, et kõik osalejad on pilves. Videos lubab Zuzu ühe hingetõmbega keelata Rail Balticu ja päästa lendorav.

Koolijuhi kohmakad komad

Kummaliste reklaamide klassik on koolidirektor, riigikogu liige Märt Sults (keskerakond), kes 2017. aastal lasi Tallinnas üles panna kolm keelereeglite vastu eksivat reklaamplakatit. Seal kirjutab ta „Head, õppehooaja, mõnusat algust!!!“ On ilmselge, et komasid sellesse lausesse ei ole korrektne panna ja koolijuht kui eeskuju võiks tähelepanelikum olla. Põhja-Tallinna linnaosas volikokku kandideerinud Sults väitis, et tegemist ei ole valimiskampaaniaga ning eitas keelereeglite vastu eksimist.

Märt Sultsi valimisreklaam, mis tema sõnul ei olnud reklaam, sisaldas ilmseid komavigasid. Fotod internet

„Las keegi ütleb, et seal on komasid liiga palju, seal on komasid liiga vähe!“ ütles Sults. Ühes teises videos räägib Sults bravuurika tooniga vene keeles (kohati ilmsete vigadega) ja ütleb, et teab kõiki lahendusi ja on tvoi sosed („sinu naaber“). Kolmandas aga küsib, kes on seda või teist Tallinnas ära teinud ja vastab kõigile küsimustele, et tema tegi kõik ära. See andis ka „Ärapanija“ saatele põhjust teda tögada.

Harju Eluni jõudis vihje, et Isamaa olla ühel aastal jaganud šokolaade tekstiga „Ajame Eesti asja!”, aga šokolaad oli Laima toode ehk Lätist. Kontrollida meil seda paraku ei ole võimalik.

2019. aasta alguses vahetas Eesti 200 välja Viru väljaku trammipeatuses olnud välireklaamid, kus osutati, et eestlased peavad trammi ootama ühes ja venelased teises kohas. Tõenäoliselt oli reklaami eesmärk vastandamise läbi šokeerida ja piire katsuda, aga midagi head selle kohta keegi öelda ei osanud. Uutes reklaamides kutsuti eestlasi ja venelasi juba koos olema.

Praeguste riigikogu valimiste juures paneb kulmu kergitama Reformierakonna reklaam kondoomipakkidel, kus kirjas „Kõigil tõuseb“, „Kolmekas on parem“, „Kindlalt libe(raalne)“, „Keskmaa beebitõrje“. Reklaam on hea maitse ja labasuse piiril, nii mõnegi jaoks ka allpool seda.

Ka EKRE loosung „Päästame Eesti“ tekitab paljudes küsimuse, mille või kelle eest on vaja meie kodumaad päästa.

Kindlasti on kummalisi ja äraspidiseid valimisreklaame palju ja kõiki me siin mainida ei jõua. Mõelgem valides ikka oma peaga ja ärgem laskem endale ajupesu teha.

Vanad ja kummalised valimisvideod

Reklaamiagentuuri Tank juht Joel Volkov seadis 2009. aastal Kanal 2 „Reporteris“ pingeritta naljakamad ja mõttetumad valimisreklaamid. Võitis koonderakonna klipp 1999. aasta valimistel, kus kolm viksi noormeest astuvad toolidel istuvate neidude juurde ja kummardudes neid tantsima kutsuvad. Need aga tõusevad püsti ja kõnnivad minema, taustal naishääl, et nemad valivad koonderakonna… „See on kõigi silmis naljakas,“ kommenteeris Volkov.

Teise koha sai sotside 2007. aasta valimistel klipp, kus öökullid arutavad, kas peaks lendama Soome hiiri püüdma. Üks neist vastab: „Ära lenda, jää siia ja vali sotsid võimule“, taustal kiri: „Vaheta valitsust, mitte kodumaad“. Volkovi sõnul on tegu sürreaalse huumoriga reklaamiga, mille peale ta naeris kõvasti.

Kolmanda koha sai Reformierakonna reklaam 2003. aasta valimistel, kus lennukit ja reisijaid näidates öeldi, et oravatel on palju lennutunde, aga Res Publical null, mistõttu amatööre ei tohi riigijuhtumisse lubada. „Teisalt, mõnikord see nulltunnine lennukogemus tuleb võib-olla kasuks, arvestades kõike seda korruptsiooni, mis on juhtunud,“ kommenteeris Volkov.

Neljandale kohale platseerus Isamaaliidu reklaam 2002. aasta valimistel, kus ninasarvik krahmab kõike endale, taustal kinniseotud vanaema, ja punamütsike ütleb oravale, et tema hääletab julguse ja arukuse poolt. „Sõnum on toorelt lapsik. Kui meenutame, siis väga ei saanud aru, mis see sõnum oli,“ nentis Volkov.

Viienda koha sai 2002. aasta Rahvaliidu valimisreklaam, kus riigikogu saalis ütleb kõnepidaja: „Vaesematel rahvakihtidel ei tõuse midagi“, taustal tekst: „Mõistus, tule koju!“. Ämbrisse astumine seisneb Volkovi sõnul selles, et poliitikat naeruvääristades tulistati ka endale jalga ja mingit valimislubadust sealt välja ei tulnud.